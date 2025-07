AliExpress registra boom nas vendas de produtos pet

O mercado pet segue em plena expansão no Brasil, e os consumidores estão cada vez mais atentos às novidades e tecnologias voltadas ao bem-estar dos seus animais de estimação. Dados recentes do AliExpress revelam um crescimento expressivo nas buscas e compras de produtos voltados ao universo pet, com destaque para o mês de junho.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o Brasil ocupa a terceira posição mundial tanto em população pet quanto em faturamento do setor, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. A estimativa da entidade aponta que, em 2024, o mercado pet brasileiro movimentou R$ 75,4 bilhões, aumento de 9,6% em relação a 2023.

De acordo com levantamento do AliExpress, nas primeiras semanas do mês as vendas de itens para animais de estimação saltaram mais de 250% em relação à média diária, com destaque para as categorias de suprimentos para cães, que registraram crescimento de 200% mês a mês. Na sequência, produtos para peixes (+150%) e gatos (+100%) também mostraram forte desempenho, reforçando o interesse crescente dos tutores por uma variedade de espécies.

Além das categorias tradicionais, o AliExpress também observou um crescimento de tendências que vêm ganhando força no cenário global. Produtos com novas tecnologias, como caixas de areia inteligentes, comedouros e bebedouros automáticos, estão entre os mais procurados, refletindo a busca por soluções práticas e inovadoras para a rotina dos pets.

O interesse, no entanto, não se limita aos tradicionais cães e gatos. Suprimentos para aquarismo e piscicultura registraram crescimento relevante, seguidos por produtos para aves domésticas. O movimento indica uma diversificação no perfil dos animais de estimação e o interesse por espécies além dos tradicionais cães e gatos.

Recentemente, o AliExpress realizou uma ação inédita em parceria com o influenciador pet Alfredinho, um cachorro que reúne um número expressivo de seguidores nas redes sociais. A ação com o influenciador pet gerou engajamento da marca com os tutores brasileiros.



“O consumidor brasileiro está cada vez mais atento às tendências globais do setor pet, buscando produtos de qualidade, com tecnologia e que atendam às necessidades de diferentes tipos de animais. O crescimento registrado reflete esse comportamento e reforça o potencial do segmento dentro da nossa plataforma. Em uma campanha realizada no mês de junho, promovemos uma ação com um influenciador pet, o Alfredinho, que retornou um número expressivo de interações em nossas redes sociais”, afirma Briza Bueno, diretora LatAm do AliExpress.

Com consumidores cada vez mais exigentes e conectados às novidades, o AliExpress aposta em ampliar o portfólio de produtos, investindo em categorias inovadoras e promovendo experiências personalizadas para todos os tipos de pets.

