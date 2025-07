Fintech Novù Pay chega ao mercado no final de julho

Promover o acesso a serviços bancários de forma simples, transparente e sem burocracia: é com esse objetivo que a fintech Novù Pay lançará oficialmente suas soluções digitais no dia 27 de julho.

Sediada em São Paulo (SP), a empresa oferece conta digital gratuita, cartão de débito com bandeira internacional, Pix, recarga de celular, pagamento de boletos e controle financeiro completo via aplicativo.

Segundo Leandro Silva, fundador e CEO da Novù Pay, o app será o principal canal de relacionamento com o cliente. A experiência foi desenvolvida para ser 100% digital, com navegação intuitiva e funcionalidades de autogestão que permitem ao próprio usuário administrar sua conta, cartão, limites e demais serviços com total autonomia.

“Acreditamos que a inclusão começa por uma linguagem simples e um acesso descomplicado. A Novù Pay quer eliminar burocracias, evitar análise de crédito na abertura da conta e oferecer um produto acessível também para quem está negativado ou sem renda formal. Vamos investir fortemente em programas de indicação e campanhas educativas nas redes sociais”, destaca Silva.

A meta é atingir 300 mil contas abertas no primeiro semestre de operação, consolidar parcerias estratégicas e lançar o Plano Novù+, que oferecerá cartão com limite de até R$ 25 mil, cashback e outros benefícios. A fintech também planeja iniciar, já no segundo semestre, a oferta de seguros e microcrédito, além de um plano de crédito com cartão internacional mediante adesão.

Leandro enfatiza que a plataforma foi concebida com foco em escalabilidade e segurança. “Desde o início, nossa estrutura foi pensada com tecnologia modular. Usamos APIs bancárias para integração em tempo real com parceiros regulados e arquitetura em nuvem com objetivo de garantir performance e segurança. Toda a infraestrutura está preparada para suportar milhões de usuários”, detalha.

A Novù Pay também está implementando modelos de análise de risco e comportamento baseados no uso da conta, com o objetivo de oferecer crédito personalizado. Além disso, a fintech utiliza automação e inteligência artificial (IA) no atendimento, com a promessa de aumentar a eficiência e reduzir o tempo de resposta ao cliente.

O cenário brasileiro é favorável ao crescimento das fintechs. Segundo dados da A&S Partners divulgados pela Veja, o país já responde por quase 60% das startups financeiras da América Latina. Entre 2020 e 2025, o número de fintechs no Brasil saltou de 1.158 para 2.048, um crescimento de 77%. A previsão é que esse número chegue a cerca de 3 mil até 2027.

O que são fintechs?

Segundo o Banco Central (BC), fintechs são empresas que utilizam a tecnologia para promover inovações no mercado financeiro e desenvolver novos modelos de negócio. Elas podem atuar em diversas frentes, como pagamentos, crédito, investimentos, câmbio, negociação de dívidas e gestão financeira.

Entre os principais benefícios, o BC destaca o aumento da eficiência e da concorrência no mercado, a maior rapidez nas transações e a ampliação do acesso ao sistema financeiro. Desde abril de 2018, o setor é regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

