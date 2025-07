Elgin adquire a Refrio e passa a atuar em novos mercados

A Elgin acaba de adquirir a Refrio Coils & Coolers, fabricante brasileira de evaporadores para aplicações em refrigeração comercial e industrial. Com essa movimentação, o Grupo Elgin amplia seu portfólio de soluções em refrigeração industrial e passa a atuar em novos mercados.

A planta da Refrio, localizada em Hortolândia (SP), bem como seus colaboradores, será mantida, preservando o conhecimento técnico e a produtividade da empresa.

O Grupo Elgin manterá os pilares fundamentais da Refrio, como seu engajamento à preservação do meio ambiente, à qualidade de vida das pessoas e ao bom relacionamento com os clientes.

“Damos agora mais um passo estratégico para ampliar nossa presença em mercados-chave, acelerar a inovação tecnológica de nossos produtos e, sobretudo, oferecer um portfólio ainda mais completo e competitivo aos nossos clientes”, afirma Rafael Feder, presidente da Elgin.

Marcos Burin, atual presidente da Refrio, permanecerá na empresa para apoiar a continuidade das operações e o fortalecimento da marca nesta nova etapa. “Ver a Refrio dar esse passo é motivo de orgulho. Continuarei contribuindo para que essa transição respeite tudo o que construímos até aqui”, destaca Marcos.

“Nossa expectativa com essa operação é fortalecer ainda mais nossa liderança no setor de refrigeração comercial e industrial. Estamos atentos a novas oportunidades de crescimento, sempre com foco em parcerias estratégicas que compartilhem nossos valores e propósito”, afirma Anderson Bruno, vice-presidente comercial da Elgin.

