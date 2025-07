Dataside anuncia novo COO e mira expansão global com IA

A Dataside, empresa brasileira especializada em soluções de dados e inteligência artificial (IA), anuncia a chegada de Petrus Araújo como novo Chief Operating Officer (COO). O movimento marca uma etapa estratégica da organização, que avança na consolidação de sua presença internacional com foco em eficiência operacional, governança e crescimento escalável.

Com mais de 15 anos de trajetória na Johnson & Johnson, Petrus liderou iniciativas de transformação digital, engenharia e estratégia em inteligência artificial, atuando em projetos de alcance global. Sua experiência inclui temas como Industry 4.0, Lean Manufacturing, AI Strategy e Digital Transformation, com formação internacional e certificações como Black Belt.

“Meu papel será transformar a ambição global da Dataside em uma operação de classe mundial — sólida, ágil e escalável”, afirma o executivo. “Trago uma bagagem construída em ambientes desafiadores e com impacto direto em negócios, e agora coloco essa vivência a serviço de um ecossistema inovador”.

A contratação ocorre em um momento de expansão acelerada da Dataside, que amplia sua atuação em mercados como Estados Unidos, Europa e América Latina. A missão de Petrus inclui padronizar processos, impulsionar a eficiência das áreas operacionais e preparar a companhia para uma nova fase de escala global.

Segundo Caio Amante, CEO da Dataside, a chegada do novo COO representa um passo-chave na construção de uma empresa ainda mais estruturada e preparada para os desafios do mercado internacional. “O Petrus chega para elevar nossa capacidade de execução. É um líder com visão estratégica, experiência internacional e domínio técnico — exatamente o que precisamos para esta nova fase”.

A nomeação integra um movimento mais amplo de fortalecimento da alta liderança da Dataside, alinhado à ampliação do portfólio da empresa e à evolução da demanda por soluções avançadas de dados e inteligência artificial. A empresa, que já atua com grandes players e é parceira oficial de gigantes globais de tecnologia, mira agora o próximo patamar: ser referência mundial em IA aplicada aos negócios.

