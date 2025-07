Pré-venda do token $MBG marcada para 15 de julho: apenas 7 milhões de tokens disponíveis a US$ 0,35

O MultiBank Group, a maior instituição de derivativos financeiros do mundo, com sede em Dubai (Emirados Árabes Unidos), confirmou que a tão esperada pré-venda do token $MBG terá início em 15 de julho, com uma demanda que se prevê intensa.

Com apenas 7 milhões de tokens disponíveis a um preço de entrada exclusivo de US$ 0,35, esta é uma oportunidade rara de garantir acesso antecipado ao que muitos estão chamando de “o ativo utilitário mais poderoso do ano”. Os primeiros participantes podem se inscrever simultaneamente no MultiBank.io, a bolsa de criptomoedas regulamentada do Grupo, e no Uniswap, a plataforma descentralizada líder mundial.

Apoiado por US$ 29 bilhões em ativos reais e impulsionado por mais de US$ 35 bilhões em volume de negócios diário, o $MBG foi projetado para ter substância, não para especulação – apresentando o histórico comprovado e a conformidade de um dos nomes mais confiáveis do setor.

O ecossistema do MultiBank Group foi projetado para resiliência e crescimento, ancorado em quatro pilares:

MultiBank TradFi: líder mundial em CFD, gerando US$ 362 milhões em receita em 2024.

líder mundial em CFD, gerando US$ 362 milhões em receita em 2024. MEX Exchange: um mercado de nível institucional no valor de US$ 23,7 bilhões será lançado ainda este ano.

um mercado de nível institucional no valor de US$ 23,7 bilhões será lançado ainda este ano. MultiBank.io RWA: lançamento no mercado de imóveis ultraluxuosos tokenizados no valor de US$ 3 bilhões.

lançamento no mercado de imóveis ultraluxuosos tokenizados no valor de US$ 3 bilhões. MultiBank.io: expansão para cripto derivativos juntamente com a venda.

Juntas, essas plataformas impulsionarão uma iniciativa de recompra e queima no valor de US$ 440 milhões, reforçando a demanda, garantindo uma oferta deflacionária e sustentando o crescimento do valor para os detentores de $MBG.

“O token $MBG é uma oportunidade única em uma década. Não estamos apenas introduzindo um novo ativo digital. Estamos estabelecendo um padrão financeiro respaldado por infraestrutura comprovada, receita e solidez regulatória”, afirmou Naser Taher, presidente do MultiBank Group.

A pré-venda é estritamente por ordem de chegada. Assim que a alocação limitada for reivindicada, esse preço deixará de existir.

Para mais informações e acesso antecipado, acesse token.multibankgroup.com.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

O MultiBank Group, fundado na Califórnia (EUA), em 2005, é líder mundial em derivativos financeiros. Com mais de 2 milhões de clientes em mais de 100 países e um volume diário de negociação superior a US$ 35 bilhões, oferece uma grande variedade de serviços de corretagem e gestão de ativos. Reconhecido por suas soluções de negociação inovadoras, conformidade regulatória de confiança e atendimento ao cliente excepcional, o Grupo é regulamentado por mais de 17 autoridades financeiras de primeira linha em cinco continentes. Suas plataformas premiadas oferecem alavancagem de até 500:1 em Forex, metais, ações, commodities, índices e criptomoedas. O MultiBank Group recebeu mais de 80 prêmios internacionais por excelência em negociação e conformidade regulatória. Para mais informações, acesse o site do MultiBank Group.

