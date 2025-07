O compromisso dos padrões IEEE com o avanço da governança da IA inclui contribuições impactantes para o novo intercâmbio internacional de padrões de IA

O IEEE, a maior organização profissional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia para a humanidade, e sua IEEE Standards Association (IEEE SA) anunciaram hoje que seu portfólio de mais de 100 normas globais relacionadasàIA está incluído no novo Intercâmbio Internacional de Normas de IA. Esse intercâmbio é um repositório centralizado de normas internacionais de IA com o objetivo de promover a colaboração e o desenvolvimento responsável da IA globalmente.

O IEEE e seus padrões globais de IA foram reconhecidos no Relatório do Órgão Consultivo de IA das Nações Unidas de 2024, Governando a IA para a Humanidade, que criou o impulso para a troca de padrões de IA. Devido aos seus padrões de IA impactantes e trabalhos relacionados, o IEEE, um importante órgão de padronização, foi incluído como parceiro no estabelecimento da troca.

A presidente e CEO do IEEE, Kathleen Kramer, que falará na Cúpula “IA para o Bem” deste ano, no Painel de Padrões de IA de Alto Nível, compartilha: “A missão do IEEE de fomentar o avanço tecnológico em benefício da humanidade é fundamental para nossa instituição e nossas comunidades. O trabalho do IEEE SA ilustra como a colaboração direta e inclusiva em toda a comunidade global pode causar um impacto substancial. Ao incluir nossas normas na International AI Standards Exchange, estamos reforçando os esforços para tornar os padrões e orientações de IA do IEEE facilmente identificáveis e acessíveis a formuladores de políticas, desenvolvedores, reguladores e outras partes interessadas que buscam processos confiáveis, abertos e colaborativos, além de recursos de alta integridade, para ajudar a promover sistemas de IA globalmente interoperáveis e de confiança.

A IEEE SA é líder no enfrentamento dos desafios da IA e dos sistemas autônomos. Seu ecossistema abrangente de iniciativas em IA inclui trabalhos e programas inovadores em constante evolução, tais como:

A série de normas IEEE 7000™ aborda aspectos éticos e sociais cruciais em IA e sistemas autônomos, incluindo transparência, privacidade, imparcialidade algorítmica e responsabilização.

aborda aspectos éticos e sociais cruciais em IA e sistemas autônomos, incluindo transparência, privacidade, imparcialidade algorítmica e responsabilização. A Estrutura de Design Ético Alinhado (EAD) , que inspirou discussões globais sobre direitos humanos e ética em IA, influenciou vários princípios de IA — incluindo os da OCDE — e elementos do Pacto Digital Global da ONU, mantendo-se como uma base sólida e relevanteàmedida que as tecnologias e os usos da IA evoluem.

, que inspirou discussões globais sobre direitos humanos e ética em IA, influenciou vários princípios de IA — incluindo os da OCDE — e elementos do Pacto Digital Global da ONU, mantendo-se como uma base sólida e relevanteàmedida que as tecnologias e os usos da IA evoluem. O IEEE CertifAIEd™ , é um programa de credenciamento de pessoal e certificação de produtos que avalia sistemas de IA quantoàtransparência, responsabilidade e mitigação de vieses, fornecendo às organizações evidências confiáveis de práticas responsáveis em IA. O programa considera critérios como viés algorítmico, transparência ética, privacidade e responsabilização, sendo compatível com regulamentações emergentes, como a Lei de IA da União Europeia. Foi desenvolvido para alinhar-se às regulamentações globais em análise ou implementação nos Estados Unidos, China, União Europeia, Canadá, Reino Unido, entre outras jurisdições.

, é um programa de credenciamento de pessoal e certificação de produtos que avalia sistemas de IA quantoàtransparência, responsabilidade e mitigação de vieses, fornecendo às organizações evidências confiáveis de práticas responsáveis em IA. O programa considera critérios como viés algorítmico, transparência ética, privacidade e responsabilização, sendo compatível com regulamentações emergentes, como a Lei de IA da União Europeia. Foi desenvolvido para alinhar-se às regulamentações globais em análise ou implementação nos Estados Unidos, China, União Europeia, Canadá, Reino Unido, entre outras jurisdições. O Technology Policy Collaborative (TPC), é uma iniciativa que oferece espaços colaborativos estratégicos nos quais órgãos governamentais e formuladores de políticas podem discutir inovação tecnológica e seus impactos, além de desenvolver estruturas, soluções e abordagens de governança práticas e adaptáveis, com o objetivo de potencializar os benefícios da tecnologia.

“A IEEE SA é um organismo de padronização reconhecido e respeitado globalmente, que oferece múltiplos caminhos para alcançar o consenso, sempre em conformidade com os princípios da OMC”, afirma Alpesh Shah, diretor-geral da IEEE SA. “Um diferencial da IEEE SA é a capacidade de aplicar sua inteligência coletiva global de forma contextualizada — seja em nível nacional, regional ou internacional. Contribuímos com o Intercâmbio justamente por conta da natureza global do trabalho e de seu impacto relevante e contínuo, neste caso, no campo dos sistemas de IA.”

O trabalho das comunidades IEEE continua recebendo reconhecimento no campo da IA. Exemplos incluem o Relatório JRC sobre Padronização de IA, a capacitação de avaliadores CertifAIEd™ para apoiar a avaliação de sistemas de IA de clientes, certificações de fabricantes e treinamento governamental e para ONGs. Estes se uniram para ajudar a possibilitar a realização do pedido delineado no relatório de Governança de IA da ONU e oferecer opções de padronização e implementação onde existam lacunas.

A IEEE Standards Association (IEEE SA) é uma organização colaborativa onde inovadores elevam os padrões mundiais de tecnologia. A IEEE SA oferece um ambiente e uma plataforma globalmente abertos e consensuais que capacitam as pessoas a trabalharem juntas no desenvolvimento de padrões tecnológicos de ponta e relevantes para o mercado, além de soluções industriais que moldam um mundo melhor, mais seguro e sustentável.

O IEEE é a maior organização técnico-profissional do mundo e uma instituição de caridade pública dedicada ao avanço da tecnologia para o benefício da humanidade. Por meio de suas publicações especializadas, conferências internacionais, padrões tecnológicos reconhecidos e atividades profissionais e educacionais amplamente referenciadas, o IEEE se consolida como uma voz confiável em diversas áreas — de sistemas aeroespaciais, ciência da computação e telecomunicações até engenharia biomédica, energia elétrica e eletrônicos de consumo. Saiba mais em https://www.ieee.org.

