Estudo da Parse mapeia vias neurais com potenciais implicações para pesquisa de doenças neurodegenerativas

Parse Biosciences, líder em oferecer soluções de sequenciamento de células únicas acessíveis e escaláveis, anunciou hoje um estudo inovador publicado na revista Science que utilizou tecnologia de células únicas da Parse para descobrir como as vias de sinalização impulsionam a formação de diversos subtipos de neurônios. Ao vincular sinais específicos aos resultados do destino celular, esta pesquisa fornece uma poderosa estrutura para gerar tipos de células definidos 'in vitro', com ampla relevância para a biologia humana, doenças e desenvolvimento terapêutico.

Os principais pesquisadores, a Dra. Barbara Treutlein, Chefe do Laboratório de Biologia do Desenvolvimento Quantitativo da ETH de Zurique, e o Dr. Gray Camp, Líder de Grupo no Instituto de Biologia Humana da Roche, lideraram o experimento.

Através de um enfoque de triagem elegantemente criado, abrangendo 480 morfógenos em 700.000 células, a equipe de pesquisa conseguiu explorar como diferentes morfógenos interagem com fatores de transcrição pró-neurais, gerando, assim, populações puras de diferentes tipos de neurônios a partir de células-tronco pluripotentes. Este trabalho irá orientar e permitir que a comunidade de pesquisa em neurociência direcione e desenvolva populações de células neuronais puras, o que irá ajudar a expandir nossa compreensão dos tipos de células e das interações celulares implicadas em doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson e ELA (esclerose lateral amiotrófica).

"Ficamos de fato surpresos com a diversidade de neurônios que geramos, e os dados nos possibilitaram desenvolver algoritmos para entender como esta diversidade pode surgir", declarou Treutlein. "A tecnologia da Parse Biosciences forneceu a flexibilidade, a escala e a qualidade necessárias para nos ajudar a explorar estes processos celulares complexos em um nível mais profundo."

"O melhor deste trabalho está no fato de que a estratégia, os métodos e as análises subjacentes podem ser adaptados para programar e explorar qualquer tipo e estado celular, em diferentes sistemas orgânicos e espécies", afirmou Camp. "Estamos animados com o que a tecnologia da Parse permitiu para este estudo."

"Estamos empolgados em respaldar este estudo de alto impacto dos laboratórios da Dra. Treutlein e do Dr. Camp, e na expectativa de ver como suas descobertas informam a comunidade de pesquisa mais ampla", disse o Dr. Charlie Roco, Diretor de Tecnologia da Parse Biosciences.

