Interactive Brokers apresenta o IBKR InvestMentor – um aplicativo gratuito de microaprendizagem para instruir a nova geração de investidores.

A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica global automatizada, anunciou hoje o lançamento do IBKR InvestMentor, um aplicativo inovador de microaprendizagem móvel desenvolvido por sua subsidiária integral, Interactive Academy LLC. Atualmente disponível para iOS, o IBKR InvestMentor proporciona material educativo gratuito e de fácil acesso para investidores iniciantes e interessados, por meio de aulas breves e interativas que aprofundam o conhecimento básico em economia e investimentos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250710170275/pt/

IBKR InvestMentor

Concebido para descomplicar assuntos financeiros complexos, o IBKR InvestMentor cobre áreas fundamentais como ações, títulos, futuros, opções e estratégias de investimento. Os usuários têm a possibilidade de adquirir conhecimentos no seu próprio ritmo, por meio de aulas de fácil compreensão, testes interativos e uma experiência de aprendizagem personalizada que torna a educação financeira prática e envolvente.

Em um momento em que a democratização dos investimentos está acelerando, mas a educação financeira é frequentemente negligenciada, o IBKR InvestMentor surge como uma resposta adequada e essencial. Desenvolvido para proporcionar a indivíduos um entendimento básico, o aplicativo manifesta o forte comprometimento da Interactive Brokers com a educação financeira e o investimento autogerenciado. Ao disponibilizar lições cativantes e concisas acerca de temas elaborados, o IBKR InvestMentor simplifica para potenciais investidores a gestão de seu futuro financeiro, independentemente de sua localização. O InvestMentor da Interactive Academy amplia o leque de recursos educacionais gratuitos disponibilizados por meio do IBKR Campus da Interactive Brokers e fortalece a missão IBKR de tornar o acesso ao conhecimento financeiro avançado acessível a todos.

“Ter sucesso em empreendimento e nos investimentos é uma questão de bom senso. Não é imprescindível dedicar anos ao estudo se você tiver a determinação necessária para aprender na prática, no trabalho ou por conta própria. Muitas pessoas bem-sucedidas, incluindo eu, não se graduaram na universidade nem se dedicaram aos estudos de administração”, afirmou Thomas Peterffy, fundador e presidente da Interactive Brokers. “Com o IBKR InvestMentor, o conhecimento é absorvido de forma microdosada, no seu próprio ritmo. É gratuito. Independentemente da sua localidade, se tiver um aparelho celular, não há justificativa para não adquirir conhecimento e ser bem-sucedido.”

Os principais recursos do IBKR InvestMentor incluem:

Jornada de aprendizagem personalizada adaptada aos níveis de habilidade e interesses dos usuários

Lições concisas elaboradas para uma aprendizagem adaptável e acessível em qualquer lugar

Conteúdo interativo e questionários para reforçar a compreensão e a participação

Baixe o IBKR InvestMentor gratuitamente hoje mesmo na App Store da Apple. Para mais informações, acesse IBKR InvestMentor.

Os investidores mais bem informados escolhem a Interactive Brokers

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas do Interactive Brokers Group proporcionam execução automatizada de negociações e custódia de títulos, commodities, câmbio e contratos de previsão 24 horas por dia em mais de 160 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada para clientes ao redor do mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos de negociação proprietários, consultores financeiros e corretores de apresentação. Nossas quatro décadas visando tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma sofisticada e exclusiva para administrar seus portfólios de investimentos. Nós nos esforçamos em oferecer a nossos clientes preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, administração de riscos e portfólios, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, que os posiciona para obter retornos superiores sobre os investimentos. A Interactive Brokers tem conquistado reconhecimento de modo consistente como uma das principais corretoras, acumulando diversos prêmios e elogios de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250710170275/pt/

Contatos para a Interactive Brokers Group, Inc. Mídia: Katherine Ewert, media@ibkr.com