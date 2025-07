Esquecida e pouco valorizada: “geração X” desponta como o grupo de consumidores mais influente do mundo, segundo NIQ e World Data Lab

A NielsenIQ (“NIQ”), em parceria com a World Data Lab (WDL), divulgou hoje um relatório abrangente de consumo geracional com foco na geração X. The X Factor: How Generation X is quietly driving trillions in consumer spending (O Fator X: como a geração X está silenciosamente movimentando trilhões em consumo) revela que a geração X, nascida entre 1965 e 1980, será o grupo de consumidores mais influente e negligenciado da próxima década. Especialista em consumo geracional, a NIQ observou que, apesar de ser menor em número que os millennials ou a geração Z, a geração X será o segundo maior mercado consumidor do mundo em 2025, ficando atrás apenas dos EUA e com um volume de gastos cerca de duas vezes maior que o total da China.

"A geração X está no centro de uma grande mudança econômica, movimentando gastos em diversas categorias enquanto equilibra as demandas de várias gerações", afirmou Marta Cyhan-Bowles, diretora de comunicação e líder de marketing global CEO da NIQ. "Os dados são claros: a influência da geração X é profunda e muitas vezes negligenciada pelas marcas. Esse grupo continuará a moldar o futuro da economia de consumo global por muitos anos".

The X Factor, o mais recente relatório da NIQ sobre insights geracionais, complementa o inovador relatório Spend Z, que analisou o poder de compra da geração Z. Embora muitas marcas tenham focado seus esforços na geração Z, elas estão deixando de aproveitar oportunidades importantes com os consumidores da geração X. Os integrantes da geração X (com idades entre 45 e 60 anos) estão na fase de maior consumo desde 2021 e permanecerão como o grupo que mais gasta no mundo até 2033. Só em 2025, eles gastarão US$ 15,2 trilhões, e a projeção é que esse valor atinja o pico de US$ 23 trilhões em 2035.

"A geração X controla trilhões em consumo, atuando como diretores financeiros de três gerações: a deles, a dos filhos e a dos pais", afirmou Wolfgang Fengler, cofundador e CEO da World Data Lab. "Marcas e varejistas que investirem neles hoje verão crescimento mensurável e retorno sobre o investimento em longo prazo".

Principais destaques:

Nos próximos cinco anos (2025–2030), estima-se que a geração X aumente seus gastos em três categorias principais: Alimentos e bebidas não alcoólicas (mais de US$ 507 bilhões) Beleza (mais de US$ 80 bilhões) Bebidas alcoólicas (mais de US$ 42 bilhões)

A geração X é formada por tomadores de decisão familiarizados com tecnologia, que influenciam compras entre diferentes gerações e consomem em múltiplos canais.

Os comportamentos e necessidades da geração X são diversificados, o que reforça a importância de marcas e varejistas analisarem dados regionais e locais para maximizar o retorno com esse grupo.

Comportamentos de compra da geração X

1. Entre as grandes marcas, eles preferem as “marcas de renome” em vez de marcas próprias.

Ao comprar de grandes marcas conhecidas, quase três quartos (72%) dos entrevistados da geração X afirmam preferir "marcas de renome" fabricadas por grandes empresas nacionais ou internacionais, em vez de produtos de marca própria das lojas.

2. Eles são familiarizados com tecnologia.

35% dos entrevistados da geração X permitem que dispositivos inteligentes façam pedidos automáticos de produtos, 39% aceitam recomendações de produtos de assistentes de IA, e 40% utilizam IA para automatizar e agilizar tarefas diárias.

58% dos entrevistados da geração X afirmam que evitam compartilhar detalhes em interações virtuais por não confiarem na privacidade dos dados da IA, mas mais de um terço diz que provavelmente compraria um produto ou serviço que tenha experimentado apenas por meio de plataformas de realidade aumentada ou virtual.

3. Frequentemente chamada de “geração sanduíche”, a geração X influencia as compras tanto dos pais quanto dos filhos dependentes.

As mulheres da geração X controlam 50% dos gastos globais de consumo e influenciam entre 70% e 80% das decisões de compra domésticas.

4. Os hábitos de compra da geração X variam entre mercados de alta renda e emergentes:

América do Norte : a geração X será o principal motor de consumo até 2033. Nos EUA, as famílias da geração X gastam mais por domicílio do que os boomers ou millennials na maioria das categorias de bens de consumo. Os integrantes mais ricos da geração X concentram-se nos centros urbanos.

: a geração X será o principal motor de consumo até 2033. Nos EUA, as famílias da geração X gastam mais por domicílio do que os boomers ou millennials na maioria das categorias de bens de consumo. Os integrantes mais ricos da geração X concentram-se nos centros urbanos. Europa Ocidental : a geração X domina no Reino Unido e na Alemanha, com gastos expressivos em Saúde e Beleza, Alimentos Congelados e Viagens.

: a geração X domina no Reino Unido e na Alemanha, com gastos expressivos em Saúde e Beleza, Alimentos Congelados e Viagens. Ásia-Pacífico : os gastos da geração X estão no pico na China, enquanto millennials e geração Z lideram na Índia.

: os gastos da geração X estão no pico na China, enquanto millennials e geração Z lideram na Índia. América Latina: o Brasil será uma economia liderada pela geração X até 2028, enquanto o México já é impulsionado principalmente por millennials e geração Z.

Sobre o The X Factor

The X Factor: How Generation X is quietly driving trillions in consumer spending (O Fator X: como a geração X está silenciosamente movimentando trilhões em consumo) apresenta uma análise global do comportamento e das tendências de consumo da geração X, com base em dados proprietários da NIQ e da World Data Lab (WDL), incluindo previsões de gastos de consumidores feitas pela WDL. Este relatório mostra por que a próxima década representa uma oportunidade única para marcas e varejistas conquistarem a lealdade e o valor vitalício da geração X. Baixe uma cópia gratuita do relatório.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NIQ) é uma empresa líder mundial em inteligência do consumidor, proporcionando a compreensão mais completa do comportamento de compra do consumidor e revelando novos caminhos para o crescimento. A NIQ se uniuàGfK em 2023, combinando as duas lideranças do setor com alcance global incomparável. Nosso alcance global está presente em mais de 90 países, representando aproximadamente 85% da população mundial e mais de US$ 7,2 trilhões em gastos globais do consumidor. Com uma leitura holística do comércio varejista e os insights mais abrangentes do consumidor, fornecidos com análises avançadas por meio de plataformas de última geração, a NIQ oferece o Full View™.

Para mais informação, acesse www.niq.com.

Sobre a World Data Lab

A World Data Lab (WDL) cria dados prospectivos proprietários para quantificar e prever tendências de consumo, gastos de consumidores, mudanças demográficas e avanços em relação aos ODS até 2034. Nossa abordagem avançada de ciência de dados, revisada por pares e publicada na revista Nature, oferece precisão, atualidade e consistência incomparáveis em todos os grupos demográficos de 180 países e mais de 6.000 cidades.

Para mais informações ou dúvidas, acesse https://worlddatalab.com/ ou entre em contato pelo e-mail insights@worlddatalab.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa pode conter declarações prospectivas sobre comportamentos de consumo esperados, tendências de mercado e desenvolvimentos do setor. Tais declarações refletem expectativas e projeções atuais com base em dados disponíveis, padrões históricos e diversas premissas. Palavras como "espera", "prevê", "projeta", "acredita", "estima" e expressões semelhantes indicam essas declarações prospectivas.

Essas declarações não garantem resultados futuros e estão sujeitas a incertezas inerentes, como mudanças nas preferências dos consumidores, condições econômicas, avanços tecnológicos e dinâmicas competitivas. Os resultados reais podem diferir materialmente dos expressos ou implícitos nessas declarações. Apesar de nos esforçarmos para basear nossas análises em dados confiáveis e metodologias sólidas, não assumimos nenhuma obrigação de atualizar declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias futuras, salvo se exigido pela legislação aplicável.

