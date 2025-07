Barra da Tijuca ganha condomínio com piscina de ondas

O bairro planejado Cidade Arte, na Barra Olímpica, receberá o primeiro condomínio residencial do Rio de Janeiro com uma piscina de ondas indoor. O empreendimento, batizado de Arte Wave, contará com uma tecnologia capaz de gerar ondas artificiais de até 1,5 metro em ambiente fechado. A estrutura ocupará uma área de aproximadamente dois mil metros quadrados e utilizará um sistema alemão com oito bombas que movimentam mais de 24 mil litros por segundo.

A piscina será voltada tanto para o lazer quanto para a prática de surfe, permitindo o uso em diferentes intensidades e níveis de habilidade. Embora esteja dentro do condomínio, o equipamento será aberto ao público. Moradores contarão com tarifas reduzidas, enquanto visitantes terão acesso mediante valores diferenciados. A piscina foi projetada para operar durante todo o ano, independentemente das condições climáticas externas.

As obras se concentram atualmente na fase de escavação e preparação do terreno. O condomínio será composto por unidades com diferentes configurações, incluindo opções com área externa privativa. O projeto também prevê subsolo com vagas de garagem, portaria com controle de acesso e dispositivos de segurança.

O entorno já conta com infraestrutura de comércio, transporte e serviços, incluindo estação do BRT e acesso à Linha Amarela. A Barra da Tijuca segue como uma das regiões com maior volume de lançamentos residenciais no município, segundo a Ademi-RJ.

O empreendimento integra um conjunto de projetos voltados à ocupação inteligente do solo urbano, com foco na multifuncionalidade das áreas residenciais e na integração com a infraestrutura do entorno. A proposta segue diretrizes urbanísticas aplicáveis à região e observa normas de sustentabilidade e segurança definidas para edificações multifamiliares no município do Rio de Janeiro.

