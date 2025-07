Eucatex integra lista de líderes globais em sustentabilidade

A Eucatex, fabricante brasileira de produtos de madeira, foi reconhecida pela revista inglesa World Finance como uma das líderes em sustentabilidade industrial no World Finance Sustainability Awards de 2025. Fundada em 1951, a empresa produz laminados, portas, painéis de MDF e MDP, chapas de fibra, tintas e vernizes, com operações em mais de 40 países.

O manejo florestal, a reciclagem e a energia renovável são algumas das práticas adotadas pela Eucatex, em um momento em que o mercado de produtos sustentáveis cresce rapidamente. De acordo com a pesquisa “Tendências de bens de consumo 2024”, realizada pela Opinion Box em parceria com a Neogrid, mais de um terço (37%) dos consumidores brasileiros estão dispostos a pagar um preço mais elevado por produtos considerados ecológicos ou sustentáveis.

Contexto do mercado de madeira sustentável

Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), o Brasil é um dos cinco países que concentram mais da metade (54%) das florestas do mundo. Rússia, Canadá, Estados Unidos e China completam a lista. Entre eles, o país lidera a produção de madeira tropical e se destaca pelos esforços crescentes em manejo sustentável.

A Eucatex, por sua vez, atua diretamente com o manejo florestal de eucalipto e a reciclagem em larga escala. Desde os anos 1950, a empresa utiliza eucalipto como matéria-prima renovável, gerenciando florestas em uma área de 350 km². A companhia planta cerca de 6 mil hectares por ano, garantindo o abastecimento contínuo de madeira.

Investimentos em melhoramento genético e mudas clonadas aumentam a produtividade das florestas. “Atualmente, investimos em melhoramento genético e na produção de mudas clonadas. Nossas florestas estão entre as que apresentam a maior taxa de crescimento médio anual do Brasil”, afirma Flavio Maluf, que atua como CEO da Eucatex desde 1997.

Esses esforços fizeram a Eucatex ser eleita entre as maiores empresas agrícolas e florestais do Brasil, ocupando a 81ª posição do ranking Forbes Agro 100 de 2023.

Inovações em sustentabilidade

A Eucatex também opera uma das maiores usinas de reciclagem de madeira da América Latina, processando resíduos como paletes e entulhos de construção coletados de mais de 300 parceiros. “Resíduos que antes seriam destinados a aterros sanitários são transformados em biomassa e utilizados em nosso sistema de produção. Essa tecnologia é mais econômica e apresenta menor impacto ambiental, pois não depende da queima de óleo ou gás natural”, explica Maluf.

Além disso, o executivo relata que a empresa investiu em 2023 cerca de R$ 300 milhões na Usina Fotovoltaica Castilho, em São Paulo, com capacidade de 269 megawatts-pico. “Atualmente, 50% do consumo de energia de nossas unidades é proveniente desse tipo de energia. É uma grande conquista, totalmente alinhada à nossa filosofia”, completa o CEO da Eucatex.

A linha de rodapés Acqua New, feita com partículas de madeira certificada e PVC reciclável, é outro exemplo de inovação. O produto tem emissão zero de gases de efeito estufa, atendendo a padrões internacionais.

A empresa mantém, ainda, um programa de educação ambiental que já recebeu mais de 27 mil visitantes desde 1999, promovendo conscientização em comunidades locais. “Além de levar conhecimento sobre preservação do meio ambiente, promovemos cursos na área de saúde e segurança, combate a incêndios, primeiros socorros, capacitando a comunidade e profissionais. Em locais onde possuímos fábricas, temos projetos com as comunidades. Além da educação, também reformamos escolas e outros espaços”, completa Maluf.

Certificações e exportações

A Eucatex possui certificações como o Forest Stewardship Council (FSC) e a ISO 14001, que atestam suas práticas de gestão ambiental. Em 2001, foi a primeira empresa a obter certificação de produto sustentável da varejista americana Home Depot. Cerca de 20% de seus produtos são adaptados às exigências de mercados na América Latina, Europa e Estados Unidos, onde exporta para mais de 40 países.

“Com base na experiência que adquirimos ao longo dos anos, sempre nos perguntamos: 'Como podemos trabalhar melhor com a madeira? Como podemos minimizar os resíduos? Como podemos tornar a cadeia produtiva mais eficiente?' A partir desses questionamentos, soluções e programas foram desenvolvidos, e até novos negócios, que amanhã poderão ser responsáveis ??pelo crescimento da empresa”, explica Flavio Maluf.

Website: https://www.eucatex.com.br/