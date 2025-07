A Macher Tecnologia anuncia patrocínio ao CPDP LATAM 2025 e leva debate sobre Governança de Dados para Startups. A empresa participa pelo segundo ano consecutivo da conferência latino-americana de privacidade e apresentará o painel “Desafios invisíveis das startups: como sobreviver (e crescer) com governança de dados”.

A Macher Tecnologia, consultoria brasileira especializada em privacidade, cibersegurança e outsourcing de TI, reforça hoje seu compromisso com a proteção de dados ao confirmar, pelo segundo ano consecutivo, o patrocínio ao CPDP LATAM 2025 – Computers, Privacy and Data Protection Latin America Conference. O evento ocorrerá em 16 e 17 de julho, na FGV Direito Rio, no Rio de Janeiro, sob o tema-guia “Governança de Dados para o Desenvolvimento e a Democracia na Maioria Global”.

Como parte da programação oficial, a Macher Tecnologia conduzirá o debate “Desafios invisíveis das startups: como sobreviver (e crescer) com governança de dados”, que reunirá empreendedores, juristas e especialistas em tecnologia para discutir práticas de compliance que sustentem a inovação sem comprometer a confiança dos usuários ou a escalabilidade do negócio.

“A cultura de privacidade deixou de ser um diferencial e passou a ser pré-requisito para competir em mercados cada vez mais regulamentados e orientados a dados. Nosso painel pretende mostrar que, mesmo em fase inicial, as startups podem — e devem — estruturar uma governança de dados enxuta, mas eficaz”, afirma Alexandre Antabi, Diretor da Macher Tecnologia e painelista do debate.

Segundo o Cisco Data Privacy Benchmark Study 2024, 95% das organizações relatam benefícios que superam os custos de investir em privacidade, com retorno médio de 1,6 vez sobre cada dólar aplicado. Entre os ganhos citados estão menor atraso em vendas, mitigação de perdas com incidentes e maior agilidade para inovar.

“Investir em privacidade acelera a inovação porque reduz barreiras regulatórias, abre portas em novos mercados e fortalece a confiança de consumidores e investidores”, completa Alexandre Antabi. “É esse círculo virtuoso que queremos destacar no CPDP LATAM”.

Sobre o CPDP LATAM

O CPDP LATAM é a principal conferência latino-americana dedicada a governança de dados, privacidade e tecnologia. A edição de 2025 acontece de 16 a 17 de julho, seguida em 18 de julho por um evento especial sobre segurança em IA. O encontro reúne representantes de governo, academia, sociedade civil e setor privado para um diálogo multidisciplinar sobre os rumos da proteção de dados na região.

Sobre a Macher Tecnologia

Fundada em 2018, a Macher Tecnologia oferece consultoria especializada em LGPD/GDPR, cibersegurança, DPO-as-a-Service e serviços de TI. Com atuação internacional e abordagem “follow-the-sun”, auxilia empresas de todos os portes a transformar requisitos regulatórios em vantagem competitiva, combinando expertise multidisciplinar.

Website: https://www.machertecnologia.com.br