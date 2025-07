Giraffas busca sócio para expansão no Chile

O Giraffas, rede de refeição mais consumida do Brasil, segundo a Kantar, anuncia sua expansão internacional com foco na América Latina e está em busca de um parceiro local para liderar o desenvolvimento da marca no Chile. A operação será realizada por meio de franquia com exclusividade nacional e contará com o suporte completo do franqueador brasileiro.

Fundada em 1981, a rede oferece refeições completas, com carnes grelhadas, proteínas variadas, acompanhamentos, sanduíches e sobremesas — tudo preparado na hora, com sabor de comida caseira. A proposta do Giraffas une a praticidade do fast food à comida fresca e familiar.

Presente em todas as regiões do Brasil, a marca soma mais de 400 unidades e foi reconhecida em 2025 com o Selo de Excelência em Franchising da Associação Brasileira de Franchising (ABF) pela 19ª vez. No mesmo ano, conquistou cinco estrelas no Guia de Franquias da revista PEGN e foi destacada pela Kantar como a rede de refeições mais consumida do Brasil, segundo o ranking Brand Footprint QSR.

Após estudos de mercado, a rede identificou forte sinergia entre sua proposta e o perfil do consumidor chileno, que valoriza refeições frescas, com proteína no prato e excelente custo-benefício. A operação terá início em Santiago, com planos de expansão para Viña del Mar, Antofagasta e Concepción. A meta é atingir 52 unidades no país em um período de dez anos.

“Estamos confiantes de que essa experiência, validada há mais de quatro décadas, vai se conectar aos hábitos e ao potencial do mercado de food service chileno”, afirma Carlos Guerra, CEO e fundador da rede.

A busca por sócios locais está sendo conduzida pela MP Franchising, consultoria especializada em internacionalização de franquias. “Procuramos candidatos com experiência na gestão de múltiplas unidades, que queiram liderar uma expansão sustentável, com foco em qualidade e serviço. A afinidade natural dos chilenos com o Brasil, sua cultura, alegria e gastronomia cria o cenário ideal para o sucesso da marca”, destaca Mauricio Paschold, fundador da MP Franchising.

Interessados devem entrar em contato pelo e-mail: mauricio.paschold@giraffas.com .

Website: https://www.instagram.com/franquiagiraffas/