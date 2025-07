Brightcove divulga sua nova visão para o futuro do engajamento de vídeo, impulsionada por IA proprietária e insights de clientes

A Brightcove, empresa especializada em engajamento de vídeo inteligente, anunciou hoje um capítulo novo e ousado em sua trajetória, reforçando seu compromisso com a inovação, o foco no cliente e experiências digitais impactantes. Com o apoio de sua nova proprietária, a Bending Spoons, e integrando sua poderosa tecnologia de IA proprietária, a Brightcove está reformulando sua plataforma para atender às crescentes demandas dos clientes nos setores de Mídia e Corporativo.

Isso marca uma evolução estratégica na forma como a Brightcove aborda o desenvolvimento de seus produtos, equilibrando inovação de ponta com foco absoluto na qualidade da experiência. A empresa está investindo nas áreas que mais importam para seus clientes, como novos recursos com IA desenvolvidos internamente, ferramentas de monetização aprimoradas e uma experiência de uso mais intuitiva.

A nova direção da Brightcove é fruto de uma colaboração intensa com mais de 50 clientes de diversos setores, regiões e casos de uso. Essas conversas moldaram uma estratégia de produto pensada para atender às necessidades em constante mudança das equipes modernas de vídeo, gerando resultados concretos para as empresas.

Essa nova estratégia tem dois focos centrais: Inovação e Qualidade da Experiência. Esses dois pilares serão desenvolvidos em paralelo para garantir que a Brightcove continue oferecendo melhorias relevantes para todos os clientes.

As iniciativas de Inovação irão:

Introduzir novos recursos , incluindo streaming ao vivo em ultra-HD, um mecanismo de recomendação nativo e um projeto piloto de plataforma própria para webinars e eventos virtuais.

, incluindo streaming ao vivo em ultra-HD, um mecanismo de recomendação nativo e um projeto piloto de plataforma própria para webinars e eventos virtuais. Expandir as ferramentas de IA da Brightcove, incluindo a geração automática de metadados, legendas, tradução e dublagem em vários idiomas, cortes e reformatação inteligente de vídeos otimizados para redes sociais, além de análise inteligente de conteúdo para segmentação precisa de publicidade.

Paralelamente, o foco em Qualidade da Experiência irá:

Aperfeiçoar a plataforma principal por meio de iniciativas direcionadas, como suporte a vídeos verticais, miniaturas animadas e uma reformulação completa de UX/UI para otimizar os fluxos de trabalho e melhorar a usabilidade.

por meio de iniciativas direcionadas, como suporte a vídeos verticais, miniaturas animadas e uma reformulação completa de UX/UI para otimizar os fluxos de trabalho e melhorar a usabilidade. Implementar recursos de IA, como buffer preditivo e otimização adaptativa de bitrate, para garantir uma reprodução mais fluida em diferentes dispositivos e redes.

Um fator chave dessa transformação é a tecnologia proprietária de IA da Bending Spoons. Com um histórico comprovado que inclui o desenvolvimento de produtos totalmente baseados em IA, como o Remini, além da integração de recursos de IA em plataformas mais amplas como o Evernote e o Meetup, a Bending Spoons oferece uma profunda expertise técnica e uma estrutura integrada verticalmente que acelera a entrega e garante a integração perfeita. Essas capacidades permitirãoàBrightcove avançar mais rápido, desenvolver soluções mais inteligentes e oferecer uma experiência mais refinada desde o primeiro dia.

Luca Ferrari, CEO da Bending Spoons, comentou: "na Brightcove, nosso objetivo é oferecer uma plataforma poderosa e confiável, totalmente alinhada às necessidades dos usuários modernos de mídia e corporativos. Estamos animados para concretizar nossa nova estratégia de produto, unindo insights de clientes e a expertise em IA da Bending Spoons para construir uma estratégia de longo prazo lado a lado com nossos clientes".

Sobre a Brightcove Inc.

A Brightcove desenvolve as soluções de tecnologia de streaming mais confiáveis, escalonáveis e seguras do mundo, criando conexões mais fortes entre as empresas e seus públicos, independentemente de onde estejam ou dos dispositivos que utilizem para consumir conteúdo. Presente em mais de 60 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove permite que empresas vendam aos clientes de maneira mais eficaz, que líderes de mídia transmitam e monetizem conteúdo com mais confiabilidade e que organizações de todos os tipos se comuniquem com suas equipes de forma mais impactante.

Sobre a Bending Spoons

A Bending Spoons já impactou um bilhão de pessoas ao redor do mundo por meio de seu portfólio de negócios de tecnologia digital, incluindo Brightcove, Evernote, komoot, Meetup, Remini, StreamYard e WeTransfer. Atualmente, seus produtos são utilizados por cerca de 300 milhões de pessoas todos os meses.

Para mais informações, acesse bendingspoons.com.

