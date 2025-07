MultiBank Group anuncia lista de espera para acesso antecipado ao token pioneiro $MBG

O MultiBank Group, a maior instituição de derivativos financeiros do mundo, com sede em Dubai (Emirados Árabes Unidos), abriu a lista de espera para seu tão aguardado token $MBG, dando início a uma nova era que une as finanças tradicionais e a tecnologia blockchain. A pré-venda ocorrerá em julho de 2025, com acesso prioritário já disponível em: token.multibankgroup.com.

Ao contrário das ofertas especulativas típicas, o token $MBG se destaca como um token utilitário de última geração, apoiado por ativos tangíveis no valor de US$ 29 bilhões e volumes diários de negociação superiores a US$ 35 bilhões (em abril de 2025). Ele foi projetado para introduzir fluxos de receita genuínos, infraestrutura avançada e confiança no nível do mercado no espaço de ativos digitais.

O token $MBG se baseia no ecossistema robusto do MultiBank Group, que abrange quatro âmbitos principais:

MultiBank TradFi: uma potência em CFD que gerou US$ 362 milhões em receita e US$ 285 milhões em EBITDA em 2024. MEX Exchange: com lançamento previsto para o final de 2025, esta plataforma institucional para ativos digitais e tradicionais está avaliada independentemente em US$ 23,7 bilhões, com um volume projetado para cinco anos de US$ 460 bilhões por dia. MultiBank.io RWA: uma plataforma de tokenização de ativos lançada com US$ 3 bilhões em imóveis de luxo, incluindo The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside at Keturah Resort e Keturah Reserve, e com previsão de expansão para US$ 10 bilhões. MultiBank.io: uma bolsaàvista totalmente regulamentada que deverá se expandir para os derivados de criptomoedas em julho deste ano.

Alimentado por taxas e comissões comerciais reais, o token $MBG impulsionará um programa de recompra e queima de US$ 440 milhões ao longo de um período de quatro anos, gerando demanda sustentada e valor de longo prazo para os titulares de tokens.

Com um histórico de conformidade impecável, licenciado por mais de 17 reguladores e sem nenhuma violação desde 2005, o MultiBank Group oferece um nível incomparável de credibilidade e estabilidade para o cenário das moedas digitais.

“Não se trata apenas do lançamento de mais um token. Trata-se de um momento transformador para o ecossistema financeiro global”, disse Naser Taher, fundador e presidente do MultiBank Group. “Com o $MBG, estamos trazendo solidez institucional e utilidade prática para a blockchain.”

Garanta seu acesso antecipado ao token $MBG se inscrevendo hoje mesmo na lista de espera em token.multibankgroup.com.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

O MultiBank Group, fundado na Califórnia (EUA), em 2005, é líder mundial em derivativos financeiros. Com mais de 2 milhões de clientes em mais de 100 países e um volume diário de negociação superior a US$ 35 bilhões, oferece uma grande variedade de serviços de corretagem e gestão de ativos. Reconhecido por suas soluções de negociação inovadoras, conformidade regulatória de confiança e atendimento ao cliente excepcional, o Grupo é regulamentado por mais de 17 autoridades financeiras de primeira linha em cinco continentes. Suas plataformas premiadas oferecem alavancagem de até 500:1 em Forex, metais, ações, commodities, índices e criptomoedas. O MultiBank Group recebeu mais de 80 prêmios internacionais por excelência em negociação e conformidade regulatória. Para obter mais informações, acesse o site do MultiBank Group.

