Patologias nas edificações comprometem saúde, segurança e vida útil dos imóveis

Trincas, infiltrações, rachaduras e manchas de umidade são sinais claros de que algo não vai bem com um imóvel. Essas chamadas patologias construtivas são falhas que se manifestam em diferentes elementos das construções e podem comprometer não apenas a estrutura e a durabilidade dos imóveis, mas também a saúde dos seus ocupantes.

Segundo Mauricio Harger, CEO da Vedacit e presidente do Movimento Construção Saudável, as causas são diversas: falhas no projeto, armazenamento ou aplicação inadequada de materiais, uso incorreto de produtos, ausência de impermeabilização adequada ou até mesmo o descumprimento de normas técnicas. Como resultado, há prejuízos financeiros, riscos de acidentes graves e incidência de doenças respiratórias.

“Promover construções saudáveis é contribuir para um país mais seguro, sustentável e com menos gastos públicos em saúde”, afirma o especialista.

Dados do Instituto Brasileiro de Impermeabilização (IBI) apontam que 85% dos problemas em construções brasileiras estão ligados à umidade, e que 80% dos imóveis no país apresentam complicações relacionadas à infiltração. “Além de comprometer o desempenho da edificação, a exposição contínua à umidade e ao mofo pode trazer doenças respiratórias como asma, rinite e bronquite, principalmente em crianças e idosos”, afirma Harger.

Ele alerta para as principais patologias encontradas em edificações:

Trincas e fissuras: Indicam falhas no uso de materiais e podem facilitar infiltrações e umidade.

Porosidade: Ocorre quando a superfície não é corretamente preparada, permitindo a absorção de água.

Infiltração: Considerada a patologia mais grave, é causada pela presença contínua de água e pode gerar mofo, bolor e degradação estrutural.

Rachaduras maiores que 1 mm: Elas podem comprometer vigas, lajes e pilares, agravando a infiltração e os riscos estruturais.

Carbonatação: É a corrosão das armaduras de concreto por falta de cobertura adequada, comprometendo a estrutura.

Destacamento: É o descolamento de revestimentos cerâmicos, geralmente associado à umidade.

Gretamento: Falhas superficiais em cerâmicas que podem evoluir para descolamento.

Bolhas: Surgem sob tintas e revestimentos devido à umidade ou ar e indicam falhas de impermeabilização.

Eflorescência: É o depósito de cristais salinos visíveis na alvenaria, causados por umidade migratória.

Gotejamento, manchas de umidade e presença de vegetação: Indicam acúmulo de água e favorecem o desenvolvimento de fungos, além de atraírem organismos indesejados.

“Em todos os casos, a prevenção é o melhor caminho. Vale a pena investir em um bom projeto, seguir normas técnicas, utilizar materiais adequados e contar com mão de obra qualificada. Essas são algumas medidas fundamentais para evitar essas patologias”, avisa Harger.

Ele complementa lembrando que a indústria da construção civil, especialmente o setor de impermeabilização, tem evoluído com base em ciência e tecnologia, desenvolvendo produtos mais eficazes e sustentáveis. Iniciativas como o Movimento da Construção Saudável, criado por empresas do setor, reforçam a importância da conscientização sobre os impactos das patologias construtivas na saúde humana e na qualidade de vida da população.

A Vedacit acaba de lançar uma ferramenta, o Val, um especialista digital com inteligência artificial (IA) disponível pelo WhatsApp. Capaz de interagir por texto, áudio ou imagem, ele interpreta contextos e oferece respostas personalizadas. A ferramenta permite o envio de fotos — como a de uma parede com infiltração — para receber automaticamente a recomendação do produto ideal. Além disso, o especialista orienta sobre aplicação, sugere soluções sustentáveis e compartilha informações sobre treinamentos e eventos.

Integrado aos sistemas internos da empresa via API, o Val estará disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Para testar, basta acessar o link: https://qrfy.io/q70v7GCIym

