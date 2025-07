CRCBA concede desconto na Convenção de Contabilidade aos profissionais doadores

O Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRCBA) oferece desconto de 10% aos profissionais e estudantes doadores que se inscreverem na 17ª Convenção de Contabilidade da Bahia, até o dia 11 de julho. A convenção será realizada entre os dias 10 e 12 de setembro, em Salvador.

A iniciativa é da Comissão do CRCBA Voluntário, cuja coordenadora é a conselheira Alice Porto. A contadora comenta que a importância da campanha é estimular a participação efetiva da classe contábil baiana na campanha de doação de sangue. Além disso, o movimento cria uma corrente de solidariedade na categoria e valoriza atitudes cidadãs, alinhadas aos princípios éticos e de responsabilidade social que regem a profissão contábil.

“Essa é uma oportunidade de fazer o bem em duas frentes: salvando vidas por meio da doação de sangue e promovendo o conhecimento e o desenvolvimento profissional durante a nossa convenção”, disse a contadora.

A Comissão do CRCBA Voluntário possui o Subprograma de Ações locais de Voluntariado, que organiza esta e outras medidas de responsabilidade social e o bem-estar da sociedade. Além desta campanha, o conselho realiza ações frequentes de doação de sangue, como em períodos críticos do ano: Carnaval, Micareta de Feira de Santana, São João, Dia do Amigo, entre outros.

“Por isso, entendemos que o papel do CRCBA vai além da fiscalização e do desenvolvimento técnico da classe contábil: temos o dever de incentivar ações que impactem positivamente a vida da população”, disse a conselheira.

Além desta iniciativa, o Conselho Regional de Contabilidade da Bahia, por meio da Comissão do CRCBA Voluntário, pretende manter ao longo do ano ações que reforcem a importância de ser um doador regular de sangue. O objetivo é que os profissionais contábeis da Bahia adotem a prática da doação de sangue como um hábito de vida e não apenas uma ação pontual em períodos críticos.

Desconto na inscrição

O CRCBA concederá o desconto de 10% na inscrição da Convenção da Contabilidade da Bahia para reconhecer e incentivar os profissionais e estudantes que atenderem ao chamado solidário. Os interessados deverão enviar e-mail para convencao@crc-ba.org.br com o comprovante da doação de sangue (datado entre 1º de junho e 17 de julho de 2025) e os dados pessoais (nome, CPF, data de nascimento e número de registro, no caso de profissionais).

Os valores até 30 de junho são: profissional (R$ 300), estudante (R$ 100), acompanhante (R$ 100) e outras categorias (R$ 350). A partir de 01 de julho, os valores serão ajustados para o segundo lote.

17ª Convenção de Contabilidade da Bahia

A 17ª Convenção de Contabilidade da Bahia será realizada entre os dias 10 e 12 de setembro. O local do evento será o Centro de Cultura Cristã da Bahia, na Rua Doutor Augusto Lopes Pontes, 262 - Costa Azul.

O tema da convenção será “Contabilidade: Ciência a Serviço da Inovação”. Haverá feira de negócios e serviços, onde os profissionais contábeis poderão fazer, além de negócios, networking. Também serão realizados fóruns sobre: sustentabilidade, empresários contábeis, de perícia contábil, mediação e arbitragem, apresentação e artigos científicos, com premiação dos melhores artigos e talk show sobre pequenas e médias empresas, entre outros.

