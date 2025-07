Glicerol ganha espaço entre suplementos pré-treino

Pesquisas publicadas nos últimos dois anos apontam o glicerol como um ingrediente promissor em suplementos pré?treino, devido à sua capacidade de promover hiper?hidratação e auxiliar no controle térmico do corpo. Utilizado principalmente por atletas de resistência e praticantes em ambientes quentes, o composto tem sido analisado por instituições científicas para avaliar seu impacto no desempenho físico e na recuperação muscular.

Os suplementos pré?treino, tradicionalmente com cafeína, beta?alanina e creatina, têm como objetivo aumentar energia, foco e resistência. Nos últimos anos, novas formulações incluem compostos como o glicerol para otimizar a hidratação.

O que é o glicerol e como atua

O glicerol é um álcool trihídrico natural que, ao ser ingerido com grandes volumes de água, promove a hiper-hidratação, aumentando o volume plasmático. Este mecanismo pode retardar a fadiga térmica e aumentar a resistência durante exercícios prolongados, conforme demonstrado em estudos recentes publicados no Nutrients Journal.



Um estudo no PubMed Central indicou que, em corredores de longa distância submetidos a ambientes de alta temperatura, a suplementação com glicerol resultou em maior tempo até a exaustão e menor elevação da temperatura corporal.



Com potencial para melhorar a hidratação e o desempenho físico em condições extremas, o glicerol ganha espaço entre os suplementos pré-treino. No entanto, sua eficácia depende do ambiente e do tipo de exercício praticado, reforçando a necessidade de orientação profissional para sua utilização segura e eficaz.

Sobre a Absolut Nutrition

Em abril, durante o Arnold South America, um dos maiores eventos de nutrição esportiva e performance da América Latina, a Absolut Nutrition apresentou ao mercado sua nova linha de pré-treinos com sabores maçã verde e energy drink. O produto teve boa repercussão entre profissionais do setor e consumidores, destacando-se por sua fórmula que combina ingredientes como glicerol, arginina, beta-alanina, cafeína e vitaminas do complexo B.

A novidade é assinada por Rodrigo Minotouro, ex-lutador e atuante no universo da preparação física, que ajudou na idealização do produto focado em performance e resistência. A fórmula foi desenvolvida com foco em praticantes de atividades físicas de alta intensidade, unindo estímulo energético e suporte à hidratação, conforme descrito nas fichas técnicas dos produtos.

A Absolut Nutrition é uma indústria brasileira de suplementos alimentares com sede em Sete Lagoas (MG). A empresa atua no desenvolvimento, produção e distribuição de suplementos alimentares, nutracêuticos e alimentos saudáveis. Seu portfólio inclui cerca de 350 a 600 produtos, entre marcas próprias e terceirizadas, atendendo a mais de 5.000 clientes ativos em todo o país. A Absolut Nutrition também oferece serviços de terceirização e marcas próprias para lojistas, e está em processo de expansão industrial, com investimentos previstos de R$?50 milhões até 2029 para ampliar capacidade fabril e centro logístico.

