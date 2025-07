Brasil e França debatem resistência antimicrobiana no Rio

No dia 1º de julho de 2025, o Consulado Geral da França no Rio de Janeiro sediou a conferência “Resistência aos Antibióticos em um Contexto One Health: Uma Agenda para o Futuro da Saúde Pública”, reunindo especialistas brasileiros e franceses para debater um dos maiores desafios contemporâneos da saúde global: a resistência antimicrobiana (RAM).

Realizado das 14h às 17h30 na Bibliomaison, o evento foi resultado de uma colaboração entre a bioMérieux e a Embaixada da França no Brasil, como parte das iniciativas paralelas ao G20. O objetivo foi fortalecer o diálogo entre ciência, políticas públicas e saúde global, com foco na preparação para a COP-30, que ocorrerá no Brasil.

A abertura contou com falas de Sophie Jacquel, Conselheira Adjunta de Cooperação e Ação Cultural da Embaixada da França no Brasil; Alain Mérieux, Presidente do Instituto Mérieux & Fundação Mérieux; e Arnaud Favry, Diretor de Assuntos Públicos e Governamentais da bioMérieux.

Um dos destaques foi a palestra da Profª Ethel Maciel, enviada especial da Presidência da República para a COP-30 no tema Saúde, que defendeu a construção de uma agenda integrada para o futuro da saúde e do planeta. A mesa sobre One Health e mudanças climáticas reuniu o consultor do governo francês Pierre Bello, o professor Cesar Rossas (UFMG), e foi mediada por Marcelo Pilonetto (Lacen-PR e BR-GLASS).

As discussões seguiram com apresentações de especialistas como André Abreu (CGLAB/Ministério da Saúde), Ana Paula Assef (Fiocruz), Ana Cristina Gales (UNIFESP), Viviane Hessel Dias (ABIH), Juliana Silva Corrêa (CEPID-ARIES), Marcelo Carneiro (Hospital Santa Cruz – RS) e Erica Telford (ANRS MIE/Brasil). As mesas destacaram o papel essencial do diagnóstico, da vigilância laboratorial e da integração entre os setores humano, animal e ambiental para conter a disseminação da resistência aos antibióticos.

A conferência foi concluída com um espaço de interação entre especialistas e público, reafirmando o compromisso da cooperação franco-brasileira com uma saúde pública mais sustentável, equitativa e baseada em evidências.

