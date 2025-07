Feira in-cosmetics Latin America abre credenciamento para edição 2025

A feira in-cosmetics Latin America, 100% dedicada a matérias-primas e ingredientes para a indústria de beleza e cuidados pessoais, anuncia a abertura para o credenciamento da edição 2025, confirmada para os dias 23 e 24 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Com o tema "Beleza em Evolução", o evento conectará fornecedores globais ao público visitante, formado por químicos, profissionais de P&D e formuladores de cosméticos, e apresentará um panorama de tendências e novas tecnologias com demonstrações práticas, palestras e workshops.

“Neste ano, alguns temas estarão em alta, como as ferramentas de inteligência artificial empregadas em diferentes etapas da cadeia produtiva, desde a pesquisa de informações ao desenvolvimento de produtos, gerando resultados com rapidez e assertividade, possibilitando novos rumos ao setor. O tema da edição tem essa relação", conta Ana Beatriz Elia, Head da in-cosmetics Latin America.

O evento tem foco em negócios e é composto por atrações e um mix de expositores que apresentam ativos e ingredientes em diversas categorias, incluindo os funcionais e os que atendem aos novos padrões de sustentabilidade. A in-cosmetics tem diversas edições pelo mundo e a feira Global, realizada na Holanda, em abril deste ano, adiantou inovações que o público da América Latina poderá conferir no Brasil em setembro.

A Voll Caps Care, por exemplo, é uma tecnologia microencapsulada com aditivos biodegradáveis, ecofriendly, com fragrância 24 horas da Vollmens; a nCaffeine Complex, da Nanoscoping — Soluções em Nanotecnologia, é um ingrediente ativo, também de tecnologia microencapsulada, feito com blend que leva café na composição, traz propriedades para tratamento de celulite e gorduras localizadas; e o Hidrahair® Seal SE, da Chemyunion Inc., ingrediente biologicamente fermentado, que atua nos cuidados capilares, proporcionando redução em 97% das pontas duplas após tratamento inicial e mantém 83% reparadas após 48 horas.

Crescimento de público e expositores

A in-cosmetics Latin America apresenta crescimento de público e de expositores a cada ano. Para a edição 2025, a organização já contabiliza aumento de 11% no número de marcas em comparação com o ano passado, quando reuniu mais de 230 players e 6 mil visitantes únicos qualificados nacionais e internacionais.

Algumas empresas já confirmadas: BASF, que trará soluções com foco em tecnologia e inteligência artificial; GREENTECH Brasil, especializada em biotecnologia e ativos naturais; KOBO, com mais de 35 anos no mercado de formulações; e Lubrizol Life Science, empresa global focada no desenvolvimento de soluções para bem-estar.

O setor de cuidados com os cabelos também será um dos destaques. Até o momento, são mais de 25 marcas expositoras, como a Focus Química, importadora e distribuidora de corantes capilares, ceras, óleos e outra soluções, Innospec, fabricante global, que levará desde folhas de shampoo descartáveis, até cuidados revitalizantes do couro cabeludo, e a Lipo True, responsável por produzir proteína sintética.

O credenciamento da in-cosmetics Latin América está disponível no site: https://www.in-cosmetics.com/latin-america/ .

Website: http://www.in-cosmetics.com/latin-america