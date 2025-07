Falta de conhecimento técnico ainda é desafio para gestores

A crescente complexidade dos ambientes corporativos, com o avanço acelerado da tecnologia, tem exigido habilidades cada vez mais técnicas dos gestores, seja para tomar decisões assertivas e liderar equipes com eficiência. No entanto, muitos profissionais que assumem cargos de liderança ainda se deparam com falhas significativas de conhecimento técnico em suas áreas.

De acordo com estudo realizado por Lucas Oggiam, diretor da Michael Page e Page Personnel, publicado pelo G1, oito entre dez funcionários pedem demissão por causa de chefe, sendo a ‘liderança sem referência’ o motivo principal que leva os colaboradores a tomarem essa decisão. Ainda, segundo o estudo, decisões equivocadas e mal planejadas geram desgaste na relação entre funcionários e gestores.

Pensando em melhorar esse cenário, a RHB Solutions e ISD Tech criou o Gestores Técnicos Summit, realizado em maio de 2025, que contou com a presença de mais de 50 gestores técnicos de diversas regiões do Brasil. O evento teve como objetivo oferecer aprendizado especializado e técnico aos profissionais, além de promover conteúdos práticos e discussões sobre inovação e transformação digital no ambiente corporativo.

Com foco na realidade dos gestores técnicos, o Summit contou com palestras e painéis voltados a soluções para desafios comuns da liderança técnica, promovendo networking e desenvolvimento profissional.

“Identificamos que muitos gestores enfrentam dificuldades técnicas que impactam diretamente seus resultados e o desempenho de suas equipes. Por isso, criamos esse espaço de aprendizado colaborativo, onde o conhecimento se constrói a partir da prática e da realidade de cada gestor”, explica Rodolfo Henrique Villas Boas, CEO da RHB Solutions e ISD Tech.

Para ampliar o alcance dessa iniciativa, a próxima edição do evento, agora chamado de Encontro de Líderes, terá como objetivo trazer conhecimento qualificado a mais pessoas, indo além de gestores técnicos e alcançando líderes de diferentes setores.

O evento acontecerá no Universe Life Square, em Curitiba, no mês de agosto. A proposta continua a mesma: promover diálogos relevantes sobre o ambiente corporativo, compartilhar experiências e conteúdos aplicáveis à realidade de quem lidera um mercado que está em constante transformação.

Website: https://www.instagram.com/rhbsolutions_/