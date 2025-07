Advocacia 4.0 e Justiça 4.0: tecnologia moderniza o Direito

O uso de tecnologia no Direito não se resume à digitalização de processos. Nos últimos anos, a área viu o surgimento da chamada Advocacia 4.0 e da Justiça 4.0. O primeiro conceito é caracterizado pela integração massiva de inteligência artificial (IA), automação e análise de dados no trabalho dos advogados, ao passo que o segundo representa a modernização do sistema judicial como um todo.

Como explica Priscila Pinheiro, advogada e CEO do grupo Adali (especializado em soluções de tecnologia para o mercado jurídico), a Justiça 4.0 engloba tribunais digitais, processos eletrônicos, audiências virtuais, uso de IA para análise processual e decisões assistidas por algoritmos. O objetivo é tornar a prestação jurisdicional mais ágil, transparente e acessível, reduzindo a morosidade e os custos do sistema judiciário.

“Ambos os conceitos convergem para um ecossistema jurídico mais eficiente, em que tecnologia e conhecimento jurídico se complementam para entregar melhores resultados à sociedade”, diz Pinheiro.

Na sua visão, a tecnologia é o principal vetor de democratização do acesso à justiça na atualidade. Ela permite que escritórios reduzam custos operacionais por meio de soluções de automação de tarefas repetitivas, como encontrar correspondentes jurídicos em todas as comarcas do Brasil de forma mais rápida e ágil.

Essa perspectiva é compartilhada por Gian Nunes, cofundador do Grupo Adali e especialista em tecnologia. “A escalabilidade vem da capacidade de atender múltiplos clientes simultaneamente de qualquer região do Brasil sem aumento proporcional de custos. Um advogado pode monitorar centenas de processos automaticamente, utilizar templates inteligentes para documentos e oferecer consultorias online, expandindo sua capacidade de atendimento sem comprometer a qualidade”, pontua.

Ferramentas de correspondência jurídica permitem, portanto, que escritórios atuem nacionalmente sem estrutura física em cada região, podendo contar com profissionais com especialidades locais, reduzindo o custo de deslocamento e aumentando sua área de atuação.

Pinheiro afirma que a automação tem ainda mais importância para escritórios pequenos e profissionais autônomos, que tradicionalmente enfrentam limitações de recursos humanos e tempo. Segundo ela, isso significa poder competir em volume e velocidade com grandes escritórios.

“Um advogado autônomo pode usar a automação para realizar a prospecção de clientes, assim como a contratação de correspondentes, liberando tempo para atividades estratégicas como desenvolvimento de teses jurídicas e relacionamento com clientes”, ressalta.

Soluções: Correspondente Dinâmico e Adv Dinâmico

O Grupo Adali, em que atuam Pinheiro e Nunes, tem as marcas Correspondente Dinâmico e Adv Dinâmico como parte do seu ecossistema de tecnologia. Entre as soluções oferecidas, estão plataforma de conexão entre cliente e advogado, acesso integrado aos tribunais eletrônicos, CRM jurídico para gestão de leads e clientes, sistemas de monitoramento processual automatizado.

“No Grupo Adali, utilizamos IA para conectar automaticamente casos jurídicos aos advogados especializados no Adv Dinâmico, e demandas aos correspondentes adequados geograficamente no Correspondente Dinâmico. Os algoritmos analisam reputação, especialização e localização para otimizar as conexões”, destaca Nunes.

Além disso, sistemas de IA já conseguem interpretar movimentações processuais e explicá-las em linguagem acessível, como a funcionalidade de consulta processual que traduz “juridiquês” para termos compreensíveis, acrescenta ele.

“O que observamos no Grupo Adali, com mais de 2 milhões de acessos mensais e presença em todas as cidades do Brasil, é que a tecnologia não substitui o advogado: ela o liberta para exercer sua função mais nobre de interpretar, argumentar e resolver conflitos”, diz a CEO.

