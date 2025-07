Mais de 4 mil pessoas foram atendidas em ações da Fametro

O Centro Universitário Fametro encerrou o primeiro semestre de 2025 com um saldo expressivo de atendimentos gratuitos à população por meio de seu projeto de Responsabilidade Social Integrada. Ao todo, seis ações foram realizadas nas unidades Fametro Leste, Santo Antônio, Cachoeirinha, Manacapuru e Presidente Figueiredo, totalizando 4.650 atendimentos nas áreas de saúde, bem-estar, cidadania e orientação jurídica.

A iniciativa teve como objetivo principal fortalecer os laços entre a instituição e as comunidades do entorno, promovendo inclusão social e acesso a direitos essenciais. Com a participação ativa de acadêmicos e professores dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Biomedicina, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, Direito, Contabilidade, Estética, Educação Física e Medicina Veterinária, as atividades ampliaram o impacto positivo da formação prática na vida real da população.

Além de atendimentos em saúde, estética e orientações jurídicas e sociais, as ações reforçaram a importância da vacinação, destacando a atualização do calendário vacinal como medida fundamental de prevenção para adultos e crianças.

Para a reitora da Fametro, professora Maria do Carmo Seffair, a iniciativa reafirma o compromisso institucional com a transformação social.

“Nosso projeto já atendeu mais de 4 mil pessoas até agora. Com foco em promover inclusão, cidadania e acesso aos direitos básicos, a Ação de Responsabilidade Social Integrada foi aberta a toda a população e contou com uma equipe multiprofissional preparada para atender com atenção e cuidado. Isso não é de hoje, está no DNA da Fametro desde a fundação. Vale lembrar que temos o selo de Instituição Socialmente Responsável, concedido pela ABMES desde 2005. A responsabilidade social também é um dos pilares exigidos pelo Ministério da Educação”, destacou a reitora.











