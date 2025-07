Burnout parental: Kidzenith busca aliviar a carga mental

A síndrome de burnout, caracterizada por exaustão extrema, desmotivação e esgotamento mental ligados ao trabalho, deixou de ser uma condição exclusiva do ambiente corporativo e passou a ser observada também nas dinâmicas familiares.

Conforme a pesquisa realizada pela B2Mamy em parceria com a Kiddle Pass, 9 em cada 10 mães sofrem de esgotamento parental, apresentando quadros graves ou moderados. Ainda dentro desse grupo, 50% já receberam algum tipo de diagnóstico referente à saúde mental. A situação é ainda mais crítica entre mães solos, que apresentam uma taxa de esgotamento 2,5 vezes maior.

Observando esse cenário de exaustão, a plataforma KidZenith surge com o propósito de aliviar a sobrecarga mental dos cuidadores e promover uma infância mais saudável. A iniciativa, baseada em Inteligência Artificial (IA), consiste em um ecossistema de soluções para o cuidado integral de crianças entre 0 e 12 anos, com assistência que vai da pediatria geral à nutrição infantil, passando por suporte a crianças autistas e acompanhamento especializado para gestantes e recém-nascidos.

O projeto pretende se tornar um agente do bem estar infantil, focando no desenvolvimento da criança ao mesmo tempo em que auxilia os pais com a organização da rotina e cuidados básicos de saúde. Sua atualização constante conta com equipes multidisciplinares formadas por pediatras, nutricionistas, psicólogos e enfermeiras, e segue em construção com validação contínua de pais e especialistas.

“Percebemos que a maioria das mães e pais enfrenta dificuldades para organizar a rotina dos filhos, acompanhar o desenvolvimento infantil e tomar decisões sobre saúde de forma tranquila. A tecnologia surgiu como resposta a essa necessidade: não para substituir o cuidado humano, mas para amplificá-lo, oferecendo orientação prática, embasada e acolhedora no dia a dia”, diz a Dra. Juliana Reges, CEO e founder da KidZenith.

Dra. Juliana, que é médica pediatra, detalha como cada módulo da KidZenith foi pensado para apoiar aspectos fundamentais do desenvolvimento infantil:

NutriAi: auxilia os pais na alimentação da criança, oferecendo sugestões de cardápios personalizados por faixa etária, condição clínica e preferências alimentares. Também orienta sobre seletividade, alergias e nutrientes essenciais;

SleepAi: ajuda a estruturar e adaptar a rotina de sono, respeitando o ritmo da criança e promovendo boas práticas para melhorar a qualidade do descanso. Detecta padrões, oferece ajustes e envia alertas em tempo real;

GrowthAi: acompanha o crescimento e desenvolvimento global da criança, interpretando marcos do neurodesenvolvimento, peso, altura, linguagem e habilidades motoras, com base em dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

A curadoria dos conteúdos que alimentam a IA da KidZenith é realizada por uma equipe multidisciplinar, que se baseia em fontes científicas, como protocolos da OMS e SBP, além de artigos revisados por pares.

“Além disso, priorizamos materiais que valorizam a escuta ativa, a parentalidade respeitosa e a individualidade de cada criança. A revisão dos conteúdos é constante, para garantir atualizações conforme as evidências científicas evoluem”, assegura a cofundadora da plataforma.

O burnout parental, como classifica a pesquisa divulgada pelo portal Meio & Mensagem, é um tipo específico de esgotamento emocional provocado pelo estresse contínuo e pelas exigências intensas do cuidado diário. Quando não há suporte, as consequências ultrapassam o cansaço físico: afetam a conexão positiva com os filhos, dificultam a criação de um ambiente socioemocional saudável e comprometem a percepção das necessidades do desenvolvimento infantil.

“A sobrecarga física e emocional afeta diretamente a qualidade do cuidado com os filhos. Por isso, a KidZenith quer deixar o caminho mais leve, ajudando na estruturação da rotina familiar, apoiando o cuidador das dúvidas e medos, deixando essa criança mais saudável. Cuidar de quem cuida é investir na saúde da família como um todo”, finaliza a CEO.

Para os interessados em fazer parte da lista de espera para utilização do aplicativo, basta acessar o site listadeespera.kidzenith.com.br. Os primeiros usuários terão login prioritário, participação em testes de qualidade e acesso a conteúdos exclusivos sobre bem-estar infantil.