Brasil: 51% das empresas esperam contratar no 3º trimestre

Para o terceiro trimestre, 51% das empresas brasileiras pretendem contratar mais profissionais, um aumento de 3 pontos percentuais em comparação com os três meses anteriores. É o que aponta a Pesquisa de Expectativa de Emprego Q3 2025, estudo exclusivo e preditivo desenvolvido trimestralmente pelo ManpowerGroup, consultoria global em soluções de força de trabalho.

Atualmente, o Brasil ocupa o 4º lugar do ranking global na Expectativa Líquida de Emprego — calculada subtraindo-se empregadores que planejam fazer reduções na equipe daqueles que planejam contratar. Para o período de julho a setembro, essa taxa é de 33% no país, que cresceu 7 pontos percentuais em relação ao trimestre passado, quando marcava 26%.

No Brasil, o segmento de Transporte, Logística & Automotivo (53%) lidera entre as expectativas mais altas, um aumento significativo em relação ao trimestre anterior (18%). Na segunda posição, aparece Tecnologia da Informação (51%). Na última pesquisa, TI liderava entre os setores com 39%; mas, apesar de perder a liderança, demonstrou um crescimento de 12 pontos percentuais para o Q3.

A pesquisa do ManpowerGroup também aponta um crescimento na intenção de contratação nas empresas de Minas Gerais (40%). No segundo trimestre, era o estado de São Paulo que liderava; para o terceiro trimestre, o índice é de 32%.

“Enquanto vimos uma estabilidade no primeiro trimestre de 2025, a expectativa de contratação para o terceiro se mostrou mais otimista. A evolução de Transporte, Logística & Automotivo, que cresceu 35 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, é o grande destaque, em especial por superar a liderança ocupada pelo setor de TI nas últimas pesquisas. A modernização do segmento logístico demanda profissionais para diferentes posições e, assim, impulsiona as contratações. Isso indica que investimentos em infraestrutura e digitalização das operações serão boas estratégias para continuar movimentando o mercado”, destaca Nilson Pereira, Country Manager do ManpowerGroup Brasil.

No cenário global, 40% das empresas planejam contratar, com uma Expectativa Líquida de Emprego média de 24%. Empregadores das Américas relataram as intenções de contratação mais fortes (34%), seguidos pelos da Ásia-Pacífico (29%) e da Europa e Oriente Médio (19%).

À frente do Brasil, liderando o ranking de expectativa de contratação, estão Emirados Árabes Unidos (48%), Índia (42%) e Costa Rica (41%). Por outro lado, as intenções estão enfraquecidas em países como Grécia (8%), Romênia (6%), Hungria (5%) e Argentina (3%) — no último trimestre, a Argentina tinha 0%.

Website: https://www.manpowergroup.com.br/sobre-nos/estudos/pesquisa-de-expectativa-de-emprego-q3-2025