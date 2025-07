Faculdade internacional abre inscrições para o 2º semestre

A Hayek Global College, faculdade internacional com sede em Brasília, abriu processo seletivo para a turma do segundo semestre de 2025 do American College, programa de graduação que oferece duplo diploma Brasil-EUA.

Nesse modelo 2+2, o aluno estudará no Brasil por dois anos e, depois, seguirá para estudar presencialmente em uma universidade parceira nos Estados Unidos, onde concluirá seu bacharelado em cursos como Ciência da Computação, Administração, Finanças, Contabilidade, Economia, Marketing, Relações Internacionais e outras áreas de Business.

Na lista das universidades americanas parceiras estão Clark University, Cumberland University, Alfred State University, Fort Hays State University, entre outras. "Todas essas universidades foram escolhidas porque oferecem suporte acadêmico e extracurricular, oportunidades de estágio e uma abordagem prática, voltada ao mercado de trabalho", explica Edson Agatti, diretor executivo da Hayek.

O processo seletivo será realizado em duas fases:

1ª fase: provas de matemática e inglês. Candidatos com créditos AP/IB ou bons resultados no SAT, TOEFL ou IELTS podem ser dispensados.

2ª fase: análise de histórico escolar, portfólio, pitch em vídeo de três minutos e atividade simulada de aula.

As inscrições estão abertas até 8 de agosto de 2025, pelo site: https://www.hayekcollege.com.

Para participar, é necessário ter concluído o ensino médio e possuir fluência em inglês.

Modelo atende brasileiros e estrangeiros

O programa é voltado tanto para brasileiros que desejam iniciar uma formação internacional no Brasil quanto para estrangeiros que residem no país e buscam uma graduação em inglês. A proposta rendeu à instituição o 8º lugar no Ranking Universitário Mundial de Inovação (WURI), na categoria Mobilidade Estudantil.

Alistair Kushamba, do Zimbábue, vive no Brasil desde março de 2024 e é um dos estudantes do curso. "A Hayek oferece programas em inglês, o que facilita para estrangeiros como eu. Moro em Brasília e encontrei aqui a chance de iniciar meus estudos superiores", relata.

Já Rebecca Walker destaca o objetivo de atuar no mercado norte-americano: "Sempre quis estudar fora. Quero trabalhar com business ou marketing nos EUA, e o curso me prepara para isso, com uma metodologia alinhada ao modelo americano".

Davi Takami, outro aluno da instituição, enfatiza a transição gradual para o exterior: "Depois do ensino médio, buscava uma alternativa que unisse o futebol americano e a graduação nos Estados Unidos. Iniciar os estudos no Brasil e depois migrar faz sentido para quem ainda quer estar próximo da família".

A Hayek Global College é uma faculdade internacional com sede em Brasília. O ensino é 100% em inglês e utiliza metodologias ativas e projetos interdisciplinares. O currículo inclui o modelo COIL (Collaborative Online International Learning), que conecta os alunos com professores e colegas de instituições internacionais em atividades conjuntas.

Website: https://www.instagram.com/hayekcollege/