Congresso Corporativo debaterá o futuro da gestão no Brasil

A 13ª edição do Congresso Corporativo – Congresso Nacional de Gestão Corporativa acontecerá em outubro, em São Paulo. O evento reunirá lideranças empresariais e governamentais, além de executivos e especialistas de diversas áreas, para discutir tendências, desafios e aprendizados que impactam o futuro da gestão no Brasil.

A proposta do congresso é promover um ambiente voltado à troca de experiências, ao networking e ao acesso a conteúdos sobre práticas e transformações em gestão. A programação está estruturada em oito trilhas do conhecimento: Presidentes e CEOs; ESG e Sustentabilidade Corporativa; Liderança e Gestão de Pessoas; Inteligência Artificial e Tecnologia; Inovação e Tendências em Negócios; Marketing e Comunicação Estratégica; Experiência do Cliente; e Operações, Estratégia, Planejamento e Cenário Econômico.

Alguns dos painelistas confirmados são: Tânia Cosentino (Microsoft), Thomaz Naves (Times/CNBC), Sven Feistel (Zurich), Alexandre Gandur (EMS), João Zeni (Electrolux), Petrina Santos (Volkswagen Financial Services), Filipe Alvarez (Azul), Renato Teixeira (VR), Júlio Brito (Swile), Gabriel Prudlik (Diageo), entre outros.

Entre os objetivos do encontro estão a análise dos movimentos globais que influenciam a gestão organizacional, a construção de visões estratégicas em contextos voláteis, a transversalidade do ESG nas empresas e reflexões sobre cultura, transformação digital, experiência do cliente e reputação institucional.

“Nosso compromisso com o evento é criar um espaço estratégico de reflexão e diálogo sobre os caminhos da gestão corporativa no Brasil. Em um cenário de transformações aceleradas, é fundamental conectar líderes, compartilhar visões e construir soluções sustentáveis para o futuro das organizações”, afirma Cristiano Lagôas, presidente do Congresso Corporativo.

Com um formato imersivo e voltado à atualização profissional, o Congresso busca contribuir para a tomada de decisões no ambiente corporativo, por meio da apresentação de casos práticos, debates e painéis temáticos.

Para mais informações sobre a programação e desconto para inscrições antecipadas, basta acessar: www.congressocorporativo.com.br

