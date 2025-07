IQM anuncia grande atualização para a plataforma de nuvem quântica Resonance com novo kit de desenvolvimento de software

A IQM Quantum Computers, líder global na construção de computadores quânticos, anunciou hoje uma grande atualização em sua plataforma de computação quântica em nuvem, a IQM Resonance, para acelerar o desenvolvimento de algoritmos quânticos com novas ferramentas de software e oferecer aos usuários finais um novo e poderoso sistema quântico.

A atualização inclui o Qrisp – um projeto iniciado no Fraunhofer FOKUS – como o novo kit de desenvolvimento de software (SDK) padrão. O Qrisp oferece uma interface de programação de alto nível altamente poderosa, mas fácil de aprender, para desenvolvedores e pesquisadores quânticos. O framework Qrisp é e permanece de código aberto.

Com o novo kit de desenvolvimento de software se tornando o padrão, a IQM continua a oferecer suporte a outros frameworks populares de programação quântica, como Qiskit, Cirq, Cuda Quantum e TKET, garantindo flexibilidade para todos os usuários. A abordagem abrangente e aberta da IQM para o desenvolvimento quântico constrói uma base sólida que atende tanto desenvolvedores quânticos experientes quanto iniciantes.

A IQM também nomeou Raphael Seidel como engenheiro líder de Software Quântico para o Qrisp, para liderar as próximas etapas do desenvolvimento do Qrisp, a partir de outubro de 2025. “Começando com esforços de base, o Qrisp demonstrou repetidamente que o modelo de programação subjacente oferece sérias vantagens de desempenho. Desde a contagem bruta de portas ao escalonamento do compilador, o Qrisp é o estado da arte em programação quântica. Uma integração direta e sólida com o hardware quântico físico da IQM marcará o próximo capítulo da estrutura e garantirá um forte avanço na era dos computadores quânticos tolerantes a falhas”, disse Seidel.

Outras atualizações importantes para a plataforma IQM Resonance incluem:

a plataforma agora suporta tecnologias de supressão e mitigação de erros. Os primeiros recursos incluem desacoplamento dinâmico para proteger qubits do ruído ambiental, com mitigação de erros de leitura para melhorar a precisão dos resultados experimentais em seguida, permitindo que os usuários obtenham dados mais precisos e confiáveis ??de suas computações quânticas. Pesquisa acelerada com bibliotecas e recursos avançados: a plataforma também apresenta uma poderosa biblioteca de Algoritmos de Otimização Aproximada Quântica (QAOA). Essa biblioteca de aplicações essenciais permite que pesquisadores criem, testem e otimizem circuitos quânticos de forma eficiente para problemas complexos de otimização com uma variedade de diferentes variantes de QAOA, permitindo a rápida iteração de novas ideias.

a plataforma também apresenta uma poderosa biblioteca de Algoritmos de Otimização Aproximada Quântica (QAOA). Essa biblioteca de aplicações essenciais permite que pesquisadores criem, testem e otimizem circuitos quânticos de forma eficiente para problemas complexos de otimização com uma variedade de diferentes variantes de QAOA, permitindo a rápida iteração de novas ideias. Recursos expandidos da IQM Academy: a IQM Academy agora apresenta exemplos e tutoriais abrangentes para Qrisp e uma nova seção dedicadaàredução de erros, fornecendo também insights sobre as futuras técnicas de estimativa de Robustez de Ruído da IQM. Além disso, uma série de palestras dedicadas usando Qrisp no hardware IQM estará disponível em breve.

a IQM Academy agora apresenta exemplos e tutoriais abrangentes para Qrisp e uma nova seção dedicadaàredução de erros, fornecendo também insights sobre as futuras técnicas de estimativa de Robustez de Ruído da IQM. Além disso, uma série de palestras dedicadas usando Qrisp no hardware IQM estará disponível em breve. Acesso em nível de pulso: para usuários avançados que buscam o máximo controle experimental, o IQM Resonance agora oferece acesso em nível de pulso. Isso permite que pesquisadores programem diretamente os cronogramas de pulso, permitindo experimentos com ajuste fino e o desenvolvimento de novas operações quânticas.

Para ampliar o acessoàsua plataforma de classe mundial, a IQM também disponibiliza o nível Starter, um plano gratuito para qualquer usuário final. O novo plano oferece aos usuários até 30 créditos por mês em computadores quânticos IQM selecionados, removendo barreiras para estudantes, pesquisadores e desenvolvedores iniciarem sua jornada quântica. Para marcar a estreia do Plano Inicial e a disponibilidade do IQM Crystal 54, a IQM também está estendendo o acesso ao computador quântico de 54 qubits a todos os usuários do plano Inicial por tempo limitado.

"Estamos entrando em uma nova era de utilidade para a computação quântica, e essas atualizações do IQM Resonance são uma prova do nosso compromisso em fortalecer o ecossistema", declarou o Dr. Stefan Seegerer, chefe de produto da Plataforma Quântica da IQM. "Ao disponibilizar nosso sistema Crystal de 54 qubits, integrar técnicas de redução de erros e padronizar o Qrisp, estamos fornecendo as ferramentas necessária para que pesquisadores e desenvolvedores possam expandir os limites do que é possível. O novo plano Inicial gratuito é um passo crucial em nossa missão de tornar a tecnologia quântica acessível a todos."

Sobre a IQM Quantum Computers:

A IQM é uma das líderes globais em computação quântica com tecnologia de supercondutores. A empresa oferece computadores quânticos completos para instalação local, além de uma plataforma em nuvem para acesso remoto. Seus clientes incluem centros de computação de alto desempenho (HPC), laboratórios de pesquisa, universidades e empresas, todos com acesso total ao software e hardware da IQM. Com mais de 300 colaboradores, a IQM tem sede na Finlândia e presença global na França, Alemanha, Itália, Japão, Polônia, Espanha, Singapura, Coreia do Sul e Estados Unidos.

