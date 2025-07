AI/R Company lança plataforma de inteligência artificial para otimizar processos seletivos em empresas

SÃO PAULO, July 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI Revolution Company (AI/R), líder global em serviços de transformação de Inteligência Artificial (IA), lançou a Llia, que por meio do produto AI/Quick-Match, oferece decisões baseadas em dados para que empresas façam contratações mais assertivas em seus processos seletivos.

Com funcionamento em formato “plug and play”, o AI/Quick-Match se integra às ferramentas de recrutamento já usadas pelas empresas, agilizando contratações, reduzindo custos e garantindo candidatos mais qualificados. É um software que alinha suas competências às necessidades organizacionais e adiciona uma camada estratégica ao time de RH, já que por meio da automatização da triagem, condução de entrevistas técnicas e comportamentais e entrega de análises detalhadas, a plataforma transforma o recrutamento nas empresas, eliminando gargalos e otimizando etapas com o uso da IA.

“A automatização das entrevistas reduz tempo e aproveita melhor as horas do recrutador. A IA fornece avaliações detalhadas e precisas, com feedbacks baseados em dados e recomendações, garantindo contratações mais assertivas. Ao final, o AI/Quick-Match pode reduzir até 80% dos custos e selecionar talentos até três vezes mais rápido”, explica Maycon Zamunaro, CTO da Invillia, empresa da AI/R que desenvolveu a plataforma. Até agora, cerca de um mês do seu lançamento, já foram realizadas mais de mil entrevistas e cerca de 100 contratações.

Concebida para ser uma extensão natural dos seres humanos, a Llia é uma agente de IA que transforma a cadeia de valor de ponta a ponta nas empresas, ligando dados, inteligência e conhecimentos para facilitar a tomada de decisões e capacitar as equipes.

Em breve, outros três produtos serão lançados: AI/Team-Management, AI/Onboarding, AI/Training e AI/Performance-Review, fazendo com que a plataforma opere em todas as fases do ciclo organizacional.

Segundo Alexis Rockenbach, CEO global da AI/R Company, a Llia transforma o processo seletivo das empresas. “Seus produtos são integrados e altamente personalizáveis, permitindo que a plataforma atue em todas as fases do ciclo organizacional: atração, retenção, gestão e desenvolvimento. É muito mais do que um assistente – é o pilar estratégico para capacitar pessoas e equipes em escala”, afirma.

Sobre AI/R

AI/R, sediada na Califórnia, é uma empresa de "Agentic AI Software Engineering" que combina seu poderoso ecossistema de plataformas de AI e suas marcas tecnológicas superespecializadas para impulsionar a revolução de empresas globais. Através de suas plataformas proprietárias de AI e das plataformas de parceiros estratégicos, a AI/R está remodelando as indústrias e estabelecendo novos padrões para a inovação e produtividade empresarial. Incorporando a AI em todos os aspectos do seu negócio, a missão da AI/R é fazer da revolução da AI uma revolução para todos, empoderando o talento humano e elevando os padrões de transformação digital. Let's breathe in the future.

Milena Buarque

Lopes Bandeira

milena.bandeira@aircompany.ai

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9492353)