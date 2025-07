Liquid AI lança os modelos de fundação pequenos de código aberto mais rápidos e com melhor desempenho do mundo

A Liquid AI anunciou hoje o lançamento de seus modelos de base de última geração, os Liquid Foundation Models (LFM2), que estabelecem novos recordes em velocidade, eficiência energética e qualidade na classe de modelos de ponta. Este lançamento se baseia na abordagem fundamentada da Liquid AI para o design de modelos. Ao contrário dos modelos tradicionais baseados em transformadores, o LFM2 é composto por operadores estruturados e adaptáveis que permitem um treinamento mais eficiente, inferência mais rápida e melhor generalização – especialmente em cenários de contexto extenso ou com recursos limitados.

A Liquid AI tornou seu LFM2 código aberto, apresentando a nova arquitetura com total transparência para o mundo. Os pesos pré-treinados do LFM2 agora podem ser baixados no Hugging Face e também estão disponíveis no Liquid Playground para testes. A Liquid AI também anunciou que os modelos serão integradosàsua plataforma Edge AI e a um aplicativo nativo para iOS, disponível para testes nos próximos dias.

“Na Liquid, desenvolvemos modelos de base líderes no setor, com foco em qualidade, baixa latência e eficiência no uso de memória”, disse Ramin Hasani, cofundador e CEO da Liquid AI. “A série de modelos LFM2 foi concebida, desenvolvida e otimizada para ser implantada em dispositivos com qualquer tipo de processador, desbloqueando de forma genuína as aplicações de IA generativa e agêntica na borda. O LFM2 é o primeiro de uma nova linha de modelos avançados que lançaremos nos próximos meses.”

O lançamento do LFM2 representa um marco na competição global de IA e é a primeira vez que uma empresa americana demonstra publicamente ganhos claros de eficiência e qualidade em relação aos principais modelos de linguagem de código aberto da China, incluindo os desenvolvidos pela Alibaba, ByteDance e outros.

Em avaliações comparativas, os modelos LFM2 superam os concorrentes de última geração em benchmarks de velocidade, latência e interpretação de instruções. Principais destaques:

O LFM2 apresenta 200% mais throughput (taxa de processamento) e menor latência em comparação com o Qwen3, o Gemma 3n Matformer e todos os outros modelos autorregressivos baseados ou não em transformadores disponíveis até o momento, em CPU.

O modelo não é apenas o mais rápido, mas também, em média, apresenta um desempenho significativamente superior ao dos modelos em cada classe de tamanho em interpretação de instruções e chamada de funções — os principais atributos dos LLMs na construção de agentes de IA confiáveis. Isso posiciona o LFM2 como a opção ideal para casos de uso locais e de ponta.

Os LFMs construídos com base nessa nova arquitetura e infraestrutura de treinamento mostram uma melhoria de 300% na eficiência de treinamento em relação às versões anteriores dos LFMs, tornando-os a alternativa mais econômica para desenvolver sistemas de IA de propósito geral.

A mudança de grandes modelos generativos em nuvens distantes para LLMs compactos e integrados diretamente aos dispositivos permite latência de milissegundos, resiliência offline e privacidade com soberania de dados. Esses são recursos essenciais para telefones, laptops, carros, robôs, dispositivos vestíveis, satélites e outros terminais que precisam raciocinar em tempo real. A convergência de verticais de alto crescimento — como a pilha de IA de ponta em eletrônicos de consumo, robótica, dispositivos inteligentes, finanças, comércio eletrônico e educação —, sem contar ainda as alocações nos setores de defesa, aeroespacial e cibersegurança, projeta o TAM dos modelos de fundação compactos e privados para a marca de US$ 1 trilhão até 2035.

A Liquid AI está engajada com muitas empresas da Fortune 500 nesses setores. Eles oferecem modelos de base multimodais pequenos e ultraeficientes com uma pilha de implantação segura de nível empresarial que transforma cada dispositivo em um dispositivo de IA, localmente. Isso dáàLiquid AI a oportunidade de obter uma participação desproporcional no mercado,àmedida que as empresas migram de LLMs baseados em nuvem para inteligência econômica, rápida, privada e local.

