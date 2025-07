Murata inicia a primeira produção em massa do mundo de capacitor cerâmico multicamadas de 47?F no tamanho 0402 de polegadas

Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) iniciou a primeira produção em massa do mundo de capacitores cerâmicos multicamadas (multilayer ceramic capacitors, MLCC) no tamanho 0402 polegadas (1,0 × 0,5 mm) com capacitância de 47 μF*. A nova linha de produtos, disponível em duas variantes com diferentes características de temperatura, foi projetada para avançar na miniaturização dos MLCCs e melhorar o desempenho dos sistemas dos clientes.

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] 47µF MLCC in 0402-inch Size

Nos últimos anos, soluções de TI de alto desempenho, tais como aquelas utilizadas em servidores de IA e centros de dados, tiveram um crescimento acelerado. Devidoàalta densidade de componentes geralmente exigida por esses dispositivos, a otimização do posicionamento dos componentes em áreas limitadas das placas de circuito impresso (PCBs) tornou-se essencial. Como resultado, há uma demanda crescente por capacitores que ofereçam tanto miniaturização quanto maior capacitância, além de alta confiabilidade sob condições de altas temperaturas geradas pelo calor proveniente das PCBs e circuitos integrados (CIs).

Em resposta a esses requisitos, a Murata utilizou suas tecnologias proprietárias em camadas dielétricas cerâmicas e miniaturização dos eletrodos internos para viabilizar a primeira produção em massa do mundo deste inovador produto de 47 μF no tamanho compacto de 0402 polegadas. Comparado ao produto convencional da Murata no tamanho de 0603 polegadas com a mesma capacitância, este novo capacitor reduz a área de montagem em aproximadamente 60%. Além disso, oferece cerca de 2,1 vezes a capacitância do produto anterior da Murata de 22 μF no mesmo tamanho de 0402 polegadas.

O MLCC está disponível em duas variantes: o X5R (EIA) GRM158R60E476ME01 com faixa de temperatura operacional de -55 a +85°C, e o X6S (EIA) GRM158C80E476ME01 com faixa de temperatura operacional de com faixa de temperatura operacional de -55 a +105°C. A capacidade de operar em ambientes de até 105°C torna a variante X6S adequada para ser posicionada próxima a circuitos integrados (CIs), contribuindo assim para melhorar o desempenho e a integração dos dispositivos. Ambos os dispositivos possuem tolerância de ±20% e tensão nominal de 2,5 Vdc.

A Murata está comprometida com o desenvolvimento de capacitores miniaturizados com maior capacitância e melhor confiabilidade em altas temperaturas, para atender às demandas crescentes do mercado. Essas inovações não apenas sustentam a contínua miniaturização e a melhoria das funcionalidades dos dispositivos eletrônicos, como também contribuem para o menor uso de materiais e maior eficiência de produção por unidade, ajudando, em última análise, a reduzir o consumo de energia nas fábricas da Murata e a diminuir o impacto ambiental.

Notas:

* Com base em pesquisa da Murata em 9 de julho de 2025.

Sobre a Murata

A Murata Manufacturing Co., Ltd. é líder mundial em concepção, fabricação e venda de componentes e soluções eletrônicos passivosàbase de cerâmica, módulos de comunicação e módulos de fornecimento de energia. A Murata está comprometida com o desenvolvimento de materiais eletrônicos avançados e módulos de alta densidade multifuncionais e de última geração. A empresa conta com funcionários e instalações de fabricação globalmente.

