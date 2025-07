Thales reforça sua liderança em conectividade eSIM e IoT com uma solução certificada "pronta para uso"

Com mais de 5,8 bilhões de conexões celulares de IoT esperadas até 2030 a nível mundial (GSMA Intelligence), empresas e indústrias enfrentam uma crescente pressão para implantar dispositivos conectados em larga escala, com segurança e eficiência. A especificação SGP.32 IoT foi criada especificamente para satisfazer as necessidades exclusivas dos dispositivos de IoT, ao simplificar a ativação remota da conectividade e manter altos níveis de confiança. E, mais especificamente, a certificação GSMA eSA garante que o produto eSIM (hardware, firmware, sistema operacional e bibliotecas criptográficas) cumpram os rigorosos requisitos de segurança e funcionalidade, reconhecidos em todo o ecossistema móvel mundial.

Em outras palavras, a obtenção desta certificação representa um marco chave na segurança da Thales, pois serve como um "selo de confiança" reconhecido a nível internacional, o qual auxilia provedores de serviços de IoT, fabricantes de dispositivos e montadoras a selecionar soluções seguras, preparadas para o futuro e prontas para rápida implantação. De fato, esta certificação traz benefícios concretos aos participantes do ecossistema:

: permite a ativação remota em massa de dispositivos IoT habilitados para eSIM, reduzindo a logística, o manuseio físico do SIM e as intervenções de campo. Segurança por design : garante proteção robusta de credenciais e dados de conectividade durante todo o ciclo de vida do dispositivo.

: garante proteção robusta de credenciais e dados de conectividade durante todo o ciclo de vida do dispositivo. Confiança e privacidade do usuário: cria confiança entre os usuários finais ao proteger as identidades e a comunicação dos dispositivos. essencial para casos de uso sensíveis, como medidores inteligentes, dispositivos médicos, sistemas de rastreamento e localização, câmeras de segurança ou veículos conectados.

"Em um mundo de IoT que cresce e se move ainda mais rápido, confiança e simplicidade são cruciais. Com esta certificação, a Thales continua abrindo caminho para implantações seguras e em larga escala de dispositivos conectados, fáceis de gerenciar e prontos para o futuro. Trata-se de eliminar atritos, aumentar a segurança e facilitar a inovação, na velocidade que o mercado exige", comentou Eva Rudin, Vice-Presidente de Soluções de Conectividade Móvel na Thales. "Com dezenas de projetos já em curso com empresas industriais e automotivas, estamos confiantes de que esta mudança irá acelerar ainda mais a adoção da tecnologia eSIM entre mais de 100 de nossos clientes, incluindo operadoras de rede móvel, provedores de serviços de IoT, empresas automotivas e fabricantes de dispositivos."

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas para os setores de Defesa, Aeroespacial e Cibernético e Digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores aborda diversos desafios importantes: soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão.

O Grupo investe mais de € 4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento em áreas-chave, especialmente para ambientes críticos, como Inteligência Artificial, cibersegurança, tecnologias quânticas e de nuvem.

A Thales conta com mais de 83.000 funcionários em 68 países. Em 2024, o Grupo gerou vendas de € 20,6 bilhões.

