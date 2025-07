Delivery 99Food começará a funcionar em São Paulo em agosto

A 99Food vai expandir o serviço de delivery de comida e chega à capital paulista no começo de agosto. O anúncio foi feito nesta semana durante a assinatura de parceria da empresa com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), com o objetivo de fortalecer o setor de alimentação fora do lar e promover um ambiente de negócios mais equilibrado no mercado de delivery.

O serviço da 99Food voltou a ser oferecido no país em junho, estreando na cidade de Goiânia. A plataforma oferece isenção de comissões e mensalidades por 24 meses aos restaurantes, garante ganhos mínimos de R$ 250 para entregadores parceiros que realizarem 20 serviços (sendo cinco de entrega de comida), e preços mais acessíveis aos consumidores.

Simeng Wang, diretor-geral da 99 no Brasil, afirma que a parceria visa fomentar o empreendedorismo no setor de alimentação. “Estamos muito felizes em nos unir à Abrasel no objetivo de facilitar o empreendedorismo no setor de alimentação, com a promoção de um ambiente mais equilibrado e com práticas sustentáveis a longo prazo”, disse.

“Lançaremos em São Paulo no início de agosto e, até meados de 2026, estaremos presentes em mais de 100 cidades, com foco em levar comida mais acessível aos consumidores e oportunidades de ganho mais justas para restaurantes e entregadores”, afirmou Wang.

Como parte do compromisso firmado, a 99Food e a Abrasel vão desenvolver iniciativas voltadas ao fortalecimento do ecossistema com ações de capacitação de empreendedores e colaboradores do setor. O que inclui a produção de estudos e pesquisas de mercado, além de iniciativas que promovam mais competitividade, transparência e sustentabilidade para bares, restaurantes e entregadores em todo o país.

Para Paulo Solmucci, presidente da Abrasel, a aliança é estratégica: “Essa parceria com a 99Food chega em um momento decisivo para o setor e vai estimular modelos mais sustentáveis para facilitar a vida do empreendedor e ampliar as oportunidades para bares e restaurantes. Acreditamos que o setor pode crescer muito”.

