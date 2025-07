Feira Equipotel abre credenciamento para edição 2025

Dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) mostram uma expectativa de 8 milhões de turistas internacionais no país em 2025. Além da promoção de destinos e melhora de infraestrutura, a hospitalidade, que é a arte de atender bem, vem se consolidando como um dos motores do setor. Para atualizar profissionais, apresentar lançamentos e promover networking, a Equipotel, evento de negócios focado em hospitalidade, anuncia a abertura do credenciamento para sua 62ª edição.

Em 2024, foram mais de 380 marcas expositoras. Já para este ano, a previsão é alcançar 420 expositores, sendo 10% internacionais. Em relação aos visitantes, são esperadas mais de 22 mil pessoas ao longo dos quatro dias de evento.

"A hospitalidade é fundamental em setores como o turismo e a hotelaria, que se transformam com frequência, sendo impulsionados pelas novas demandas dos consumidores e pela evolução constante das tecnologias, questões que os profissionais precisam acompanhar. A Equipotel tem como objetivos, justamente, antecipar tendências, favorecer a troca de conhecimento e promover conexões com referências do setor", afirma Daniel Pereira, gerente do evento.

Composta por experiências, uma extensa programação de conteúdo e o contato direto entre marcas e os profissionais do setor, a Equipotel 2025 está confirmada para acontecer entre os dias 16 e 19 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo. O credenciamento é gratuito e pode ser feito diretamente no site oficial.

Website: http://www.equipotel.com.br