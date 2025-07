FuturePrint reúne líderes em brindes e comunicação visual

A FuturePrint 2025, feira de impressão e comunicação visual, abre suas portas entre os dias 16 e 19 de julho no Distrito Anhembi, em São Paulo. O evento reúne mais de 600 expositores e apresenta soluções que vão da impressão digital, serigrafia e sublimação a softwares de design para a estamparia de tecidos e gravação em produtos. Um dos principais pontos de atração são as tecnologias para personalização de brindes promocionais, embalagens e objetos tridimensionais.

Entre os expositores da feira estão fabricantes globais de equipamentos como Mimaki, HP, Roland e Amica Systems, vários deles apresentando tecnologias voltadas à impressão direta em objetos. Também marcam presença alguns dos maiores distribuidores nacionais de brindes, como XBZ, Spot, Asia Import, além de pequenos e médios atacadistas, refletindo o dinamismo do setor, retratado no relatório anual Setor Brindeiro no Brasil.

A personalização ao vivo, face a face com o consumidor

Entre os expositores, a LTP Personalização atua na personalização de brindes e produtos tridimensionais para terceiros. A empresa apresenta na feira sua unidade LTP Móvel, solução que leva máquinas e operadores especializados para eventos, shoppings e ativações promocionais. O modelo permite personalização em tempo real, com foco em campanhas de engajamento e marketing de experiência. É adequado também para fábricas e distribuidores de itens de alto valor, que necessitam personalizar produtos in loco como forma de reduzir os custos logísticos.

Além da mobilidade, a LTP apresenta uma tecnologia de personalização em 360° de garrafas, cobrindo toda a superfície do objeto — da base até o gargalo — sem limites de cores, definição e detalhamento de estampa. A inovação é viabilizada por equipamentos de próxima geração, dotados de scanners com inteligência artificial (IA) e software de engenharia reversa. Mundialmente, um dos pioneiros nessa tecnologia é o fabricante de máquinas Amica Systems, empresa que forneceu parte do maquinário usado pela LTP e que, também, estará presente na FuturePrint.

Mais de 20 técnicas num só lugar

Para Anderson Fagundes, CEO da LTP, a presença da sua empresa na FuturePrint tem como alvo principal as agências de brindes promocionais e profissionais de eventos. “Sempre procuramos enfatizar nosso modelo de atuação voltada exclusivamente a serviços e apoio aos profissionais dessas áreas, e nunca à venda de produtos”, afirma o executivo.

Durante a feira, a empresa irá realizar personalizações in loco de diversas modalidades de brindes e demonstrará para este público sua nova ferramenta digital de pedidos. Uma aplicação gratuita que permite ao profissional de brindes agilizar o processo de colocação de pedidos, através do dispositivo móvel ou PC, e acompanhar de forma on-line o andamento da produção, desde a chegada do pedido até o agendamento para a retirada.

Em seu estande, a LTP reunirá exemplos práticos de como as empresas de brindes podem aumentar os lucros e ganhar agilidade, explorando sua capacidade de entrega, com 25 técnicas distintas de personalização, incluindo impressão UV, laser, sublimação, tampografia, serigrafia, silkscreen e transfer cilíndrico. Em um mercado onde 90% dos prestadores de serviço atuam com, no máximo, cinco técnicas, a amplitude técnica da LTP permite atender demandas complexas e de alto volume, ou até de peças únicas, em prazos de até 24 horas.

A LTP atua com cerca de 100 máquinas funcionando em regime non-stop e tem capacidade para personalizar cerca de 50 milhões de brindes por ano. Sua área total de produção atinge 10 mil metros quadrados distribuídos por 14 unidades de personalização com as diferentes tecnologias do portfólio.

Website: http://www.ltp1.com.br