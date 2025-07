Jundiaí recebe terceira etapa do Arena Cross neste sábado

A cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, sedia neste sábado, 12 de julho, a terceira etapa do Arena Cross Brasil 2025. A estrutura foi montada na Avenida Alexandre Ludke, ao lado do Paço Municipal, e a competição contará com provas que podem influenciar diretamente a disputa pelo título da temporada.

A competição, que reúne pilotos de dez países, tem se destacado pelas disputas equilibradas nas categorias AX2 e PRO. Na AX2, os líderes são o brasileiro Bernardo Tiburcio, o norte-americano Gage Linville e o chileno Hardy Muñoz. Na categoria PRO, o britânico Dean Wilson, o brasileiro Enzo Lopes e o francês Greg Aranda protagonizam os principais confrontos até o momento.

A distribuição gratuita de ingressos, por meio da troca por embalagens de leite em pó, foi concluída em menos de 24 horas. A ação social arrecadou quase três toneladas do alimento, que serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade do município.

Jundiaí foi novamente escolhida para receber o evento por sua localização estratégica, próxima à capital paulista. A organização estima a geração de aproximadamente 300 empregos temporários, além da movimentação de mais de mil pessoas diretamente envolvidas com a competição, como equipes, pilotos e profissionais da imprensa.

Segundo Carlinhos Romagnolli, organizador do Arena Cross Brasil, a etapa em Jundiaí reforça a importância do evento no calendário esportivo nacional. “Estamos muito satisfeitos com a receptividade do público. A resposta da população, especialmente na ação social, mostra a força do Arena Cross e o quanto o evento é aguardado. A expectativa é de grandes corridas e mais uma noite marcante para o campeonato”.

As seis baterias da etapa serão transmitidas ao vivo. Os canais Arena Live Brasil e SportBay TV farão a cobertura completa no YouTube. O canal SporTV exibirá, ao vivo, as duas corridas da categoria PRO e a prova da AX2.

A etapa de Jundiaí marca a estreia do formato “Triple Crown” na categoria PRO. O novo modelo consiste em três baterias com oito minutos de duração mais uma volta cada. Todas as provas terão a mesma pontuação. A novidade é válida exclusivamente para esta etapa.

