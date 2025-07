Impactos Positivos distribui R$150 mil e fortalece parcerias

A edição 2025 do Prêmio Impactos Positivos foi oficialmente lançada, reunindo empresas, organizações e especialistas que compartilham o mesmo propósito: fomentar, escalar e transformar o ecossistema de impacto no Brasil e no mundo.

Este ano, o prêmio já soma mais de R$ 150 mil em benefícios e oportunidades para os vencedores. As premiações incluem mentorias especializadas, bolsas de estudo, soluções tecnológicas de acessibilidade, apoio jurídico e consultorias personalizadas — oferecido pelas empresas apoiadoras do Impactos Positivos.

Entre os prêmios garantidos para os vencedores de 2025 estão:

- Troféu Prêmio Impactos Positivos 2025;

- 1 bolsa para todos os vencedores da Pós Tech – FIAP;

- Uma Licença da solução Rybená contendo 27 recursos de acessibilidade para cada vencedor – Rybená;

- Até 4 horas de assessoria jurídica – Assis e Mendes Advogados;

- 1 hora de consultoria com Amyris Fernandez + Livro: Novos Caminhos, guia básico para criar organizações de impacto;

“Não premiamos apenas ideias. Premiamos o impacto real, a coragem de transformar, o coletivo que se une para mudar realidades. Nosso propósito é valorizar quem está fazendo a diferença na prática, conectando soluções a oportunidades”, afirma Gisele Abrahão, fundadora da Plataforma Impactos Positivos.

Um prêmio que se constrói coletivamente

“A força do Prêmio Impactos Positivos vem justamente do seu modelo colaborativo. Ao reunir atores diversos do ecossistema de impacto, o prêmio amplia sua capacidade de inspirar, apoiar e acelerar negócios que colocam o impacto socioambiental no centro da sua estratégia", comenta Gisele.

Como apoiadores institucionais, a plataforma e prêmio Impactos Positivos conta com um time de organizações do ecossistema e economia brasileira, como: ENImpacto & CadImpacto (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço - MDIC) , Capitalismo Consciente, Yunus Social, Aliança pelo Impacto.

Nesta edição, marcas como Go Mama, aeconomiaB, Idesam, FIAP, Rybená, Yunus Negócios Sociais, Tuoamisse, Volunt, Assis e Mendes, Plante Árvore, GVA – Global Vision Access e Tairú se juntam ao movimento com ofertas concretas de apoio, mentorias, visibilidade e ferramentas.

Para saber mais sobre as empresas e negócios apoiadores, basta acessar a nova rede de impacto da plataforma.



Prêmio Impactos Positivos 2025: inscrições estão abertas até 1º de agosto

Os negócios e organizações interessados podem se inscrever gratuitamente até 1º de agosto, concorrendo em quatro categorias: Ideação, Tração, Operação e Dinamizador do Ecossistema.

A jornada inclui votação popular, análise de um comitê técnico e culmina no Encontro Impactos Positivos, evento com painéis, palestras e conexões estratégicas para impulsionar os participantes.

Próximas etapas do Prêmio Impactos Positivos 2025:

1º de agosto: Encerramento das inscrições

11 a 25 de agosto de 2025: Abertura das votações - Primeira Fase

1º a 11 de setembro de 2025: Segunda Fase de Votações

15 a 25 de setembro de 2025: Terceira Fase de Votações

1º e 02 de outubro de 2025: Evento Encontro Impactos Positivos 2025

Website: https://impactospositivos.com/