Laserfiche é eleita a preferida dos clientes na Gartner® Peer Insights™ 2025 em gestão de documentos

A Laserfiche — principal fornecedora no setor de software como serviço (SaaS) para gestão inteligente de conteúdo e automação de processos de negócios — foi nomeada como "Customers’ Choice" (escolha dos clientes) no relatório "Voice of the Customer": Document Management na Gartner Peer Insights 2025. O prêmio se baseia em avaliações de usuários. As empresas fornecedoras posicionada no quadrante superior direito "escolha dos clientes" do "Voice of the Customer" (Voz dos clientes) alcançam ou superam a média do mercado nos critérios de Interesse e Adoção do Usuário e Experiência Global.

“Temos orgulho de ser a única empresa reconhecida como Líder no último Magic QuadrantTM para Gestão de Documentos e no quadrante superior direito do relatório Voice of the Customer", afirmou Thomas Phelps IV, SVP de estratégia corporativa e CIO da Laserfiche. "Acreditamos que ambos os reconhecimentos destacam nosso compromisso inabalável com inovação centrada no cliente e com nosso valor fundamental: promover mudanças, entregar resultados."

No relatório da Gartner, a Laserfiche recebeu avaliação de 4,7 estrelas com base em 308 análises até 31 de março de 2025. A empresa obteve 92% de "disposição para recomendar" entre os avaliadores.

A Gartner Peer Insights é uma plataforma pública que disponibiliza avaliações verificadas e em primeira mão de soluções tecnológicas corporativas, feitas por profissionais usuários finais para profissionais usuários finais.

De acordo com analistas da Gartner, "a Gartner estima que cerca de 70% a 80% dos dados nas empresas estão desorganizados, criando grandes desafios para as organizações. Sistemas de gestão documental são essenciais para ajudar as empresas com as estratégias de transformação desse conteúdo não estruturado em valor de negócio."

"A Laserfiche é uma solução com diferencial competitivo que tem sido fundamental para nosso crescimento e inovação", declarou David Hixson, CIO da West-Mark. "Seus recursos de governança de dados e automação nos permitiram reduzir tempos de processamento, otimizar compras na cadeia de suprimentos e evitar custos adicionais por excesso de componentes. Com a expansão da West-Mark, esse nível de eficiência permitirá que nossa equipe mantenha o foco na entrega de produtos de alta qualidade e excelente atendimento ao cliente."

Alguns dos nossos destaques nas avaliações da Gartner® Peer Insights™ são:

"A Laserfiche está permitindo que adotemos uma abordagem empresarial para nossa gestão de registros, possibilitando que minha agência utilize os documentos de forma eficiente e acionável. A solução oferece suporte 24 horas por dia, todos os dias da semana, garantindo a segurança necessária e minimizando indisponibilidades, aspectos críticos para nossa operação." — Diretor de dados em órgão governamental

"A parceria com a Laserfiche tem sido uma das melhores experiências. Nossos usuários finais adoram a ferramenta e todos os departamentos da instituição querem utilizá-la para automação de processos. Até o momento, a faculdade obteve economias significativas ao eliminar ineficiências de processos manuais. A Laserfiche mostrou-se a solução ideal para nossa organização." — Diretor administrativo, registros e informações em Educação

"Utilizamos a Laserfiche há cerca de dois anos e continuamos impressionados com a robustez do software e o constante desenvolvimento de novos recursos e componentes. Os fluxos de trabalho poderosos são certamente o destaque do pacote, mas o Quick Fields é o melhor software de digitalização que já utilizei pessoalmente." — Diretor de Business Intelligence no setor de bens de consumo

As organizações otimizam fluxos de trabalho, aceleram a produtividade humana e fortalecem a governança da informação com a Laserfiche. Em junho de 2025, a empresa lançou inovações em IA para impulsionar a produtividade e permitir automação em escala. O Smart Fields , ferramenta inteligente de captura pronta para uso, permite aos clientes extrair dados automaticamente usando instruções em linguagem natural, independentemente da fonte ou formato. O Smart Chat oferece uma interface intuitiva de chat que possibilita aos usuários obter rapidamente insights do conteúdo do repositório usando IA.

Sobre a Laserfiche

A Laserfiche é uma plataforma empresarial líder que auxilia organizações na transformação digital de operações e gestão de conteúdo com soluções alimentadas por IA. Por meio de fluxos de trabalho escaláveis, formulários personalizáveis, modelos no-code e funcionalidades habilitadas por inteligência artificial, a plataforma de gerenciamento documental Laserfiche® acelera a execução de negócios. Utilizada por organizações de todos os portes, desde startups até empresas Fortune 500, a Laserfiche capacita equipes para aumentar produtividade, promover colaboração e oferecer experiências superiores ao cliente em escala. Com sede em Long Beach, Califórnia, a Laserfiche opera globalmente, com escritórios na América do Norte, Europa e Ásia.

