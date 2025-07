Revista Capital Econômico desembarca nos Estados Unidos

A Revista Capital Econômico, publicação brasileira especializada em negócios, economia e inovação, acaba de expandir suas operações para os Estados Unidos para alcançar brasileiros, empresários e investidores internacionais na América.

Com edições impressa e digital, o editorial passa a ser distribuído em hubs estratégicos entre brasileiros e americanos, atendendo, especialmente, a uma crescente comunidade de brasileiros empreendedores, investidores e líderes de opinião no exterior.

Fundada pela jornalista e empreendedora de mídia financeira Kelly Couto, a publicação visa conectar o Brasil ao mundo por meio de curadoria, análises de especialistas e histórias inspiradoras, com temas ligados a negócios, imigração, inovação e economia global.

Com o lema “conectando ideias, negócios e histórias de quem faz acontecer dentro e fora do Brasil”, a estreia da nova revista nos EUA traz uma cobertura aprofundada sobre a imigração, um tema de grande relevância em meio às transformações políticas durante a presidência de Donald Trump.



A publicação traz insights apresentados pelos advogados e especialistas no assunto, Ludo Gardini e Viviane Afonso, do escritório The Gardini Law, avaliado pelos usuários no Google como um dos maiores e mais reconhecidos nos Estados Unidos, que propõem um diálogo sobre os desafios e oportunidades que os imigrantes enfrentam.

“Expandir a revista internacionalmente é um marco não apenas profissional, mas pessoal. Essa conquista mostra que é possível construir pontes entre países, culturas e oportunidades por meio da informação de qualidade”, afirma Kelly Couto.

“Alcançamos mais de 5 milhões em nossas plataformas digitais. Por isso entendemos que este é um ótimo momento”, complementa Kayene Simão, Gerente de Conteúdo. “Capital Econômico tem se tornado uma fonte de recurso para todos que buscam entender melhor o cenário atual”, finaliza.

Com uma abordagem de cunho profissional e acessível, a expansão tem por objetivo principal ser uma fonte de informação e apoio para brasileiros que vivem no exterior, atuam ou estão interessados no mercado americano, ou até mesmo para aqueles que buscam expandir globalmente.

Sobre a Revista Capital Econômico



Fundada no Brasil, a Capital Econômico é uma publicação editorial independente voltada para temas como negócios, inovação, mercado financeiro, imigração e empreendedorismo. Agora com presença internacional, a revista fortalece sua missão de ser uma ponte de dados confiáveis entre brasileiros no Brasil e no exterior.



Para mais informações sobre conteúdos, colaborações ou acesso aos exemplares da edição impressa, o leitor pode entrar em contato diretamente com a equipe Capital Econômico através do e-mail: info@revistacapitaleconomico.com.br



Website: https://revistacapitaleconomico.com.br/