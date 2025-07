Soldiers reforça equipe de atletas com psicólogo esportivo

Quando um atleta de fisiculturismo sobe ao palco, o que é avaliado é a definição dos seus músculos, as posturas bem feitas e a apresentação do atleta. A parte que o público não vê, e que muitas vezes pesa ainda mais do que a carga nos treinos, é o trabalho silencioso da mente. É isso que explica Rodrigo Bravim, psicólogo especializado em atletas de alto rendimento e novo responsável por dar o suporte mental para os fisiculturistas da Soldiers Nutrition dentro do programa Soldiers Health Protocol, que oferece acompanhamento médico e psicológico para atletas da marca.

Para Bravim, em um esporte onde cada grama de gordura conta, o equilíbrio psicológico pode ser o diferencial entre o sucesso e o colapso. Ele define como sua missão apoiar os atletas na manutenção do foco, da resiliência e do controle emocional durante a fase de preparação, especialmente nos períodos mais exigentes.

Quando o corpo responde ao que a mente sofre

Segundo o especialista, não existe um padrão único de sofrimento psicológico entre os atletas, e é exatamente aí que mora a complexidade. “Alguns têm mais dificuldade na dieta. Outros têm uma dificuldade maior no treino. E muitos têm uma grande dificuldade na socialização e sofrem isolamento social, que é quase inevitável na fase final de preparação”, revela.

O psicólogo ressalta a importância do acompanhamento na chamada “reta final” antes de um campeonato. Nesta fase, em que o físico precisa atingir seu ponto máximo de definição, o corpo deve passar por restrições severas de carboidrato, redução que pode impactar diretamente o funcionamento dos neurotransmissores, como serotonina e dopamina, o que pode gerar irritabilidade, apatia e um comportamento mais recluso.

“O atleta perde um pouco da empatia e da sociabilidade. Fica mais fechado. Isso traz sofrimento para ele e também para as pessoas ao redor, que nem sempre compreendem esse estado”, explica.

Psicologia do esporte: o foco no que ainda não aconteceu

O suporte psicológico tradicional parte da premissa de que o indivíduo deve reconhecer seus desejos, acolher suas vontades e buscar caminhos mais equilibrados para se realizar. Com atletas, porém, a lógica se inverte.

“No alto rendimento, o psicólogo precisa ajudar o atleta a se privar do que ele deseja agora, como conforto, prazer, comida e descanso, para alcançar o que ele mais deseja no fim da jornada: vencer, superar, se provar”, diz Bravim, que completa: “Nesse contexto, a psicologia deixa de ser apenas uma prática de acolhimento e se torna uma ferramenta de performance, usada para manter o foco no planejamento, reforçar o compromisso com a meta e ajudar o atleta a tolerar o desconforto temporário sem desviar do caminho”.

A mente comanda o músculo

Uma frase importante no mundo da musculação é “conexão mente-músculo”. Mas o que acontece quando essa conexão se rompe? Para Bravim, o prejuízo é direto. “Se o atleta chega ao treino com a mente presa a um problema pessoal, a concentração vai embora. A contração não é eficiente, o músculo não responde. O ato de levantar peso se assemelharia a querer ter velocidade em um carro com o freio de mão puxado”, compara.

O mesmo acontece com a dieta. Diante de pressões emocionais, o cérebro busca compensações rápidas, e o alimento, especialmente os ultraprocessados, oferece esse conforto momentâneo. “Sem apoio psicológico, o atleta tende a sabotar a dieta em busca de pequenos prazeres. Mas essa escolha custa caro, porque coloca em risco semanas ou meses de preparação”, reforça.

Fisiculturismo é também resistência emocional

O psicólogo esportivo explica que fisiculturistas precisam ter disciplina e dedicação extrema, mas ressalta que poucos percebem o quanto isso cobra mentalmente. “No alto rendimento, privação, dor e sacrifício fazem parte do jogo. E não dá para separar o atleta da pessoa. Se o ser humano está em colapso, o atleta não sobe ao palco. Ou sobe e desmorona”, resume Bravim.

Yuri Abreu, CEO da Soldiers Nutrition que está prestes a estrear nos palcos do fisiculturismo, explica que no programa de acompanhamento de atletas da empresa, o suporte psicológico faz parte da estrutura oferecida durante a preparação para competições. A proposta, segundo ele, é integrar o cuidado mental ao planejamento físico e alimentar, com foco na consistência dos treinos e na disciplina emocional ao longo do processo.

“A gente acredita que não basta ter o físico, é preciso ter cabeça para competir em alto nível. O suporte emocional faz parte da nossa visão de excelência”, afirma o executivo. Para ele, o acompanhamento psicológico é um recurso essencial para que o atleta enfrente os altos e baixos da jornada até o palco.

