Yakult do Brasil participa do 26º Festival do Japão

O 26º Festival do Japão celebrará os 130 anos de amizade entre o Brasil e o Japão com uma série de atividades destinadas a pessoas de todas as idades. Com um estande de 80 metros quadrados na rua principal do São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, a Yakult do Brasil é uma das expositoras do evento que será realizado de 11 a 13 de julho, na capital paulista. A filial da multinacional japonesa terá venda de produtos diretamente ao consumidor, minipalestras com a equipe de Nutrição e outras atividades.

Nas minipalestras serão abordados o valor científico do Lactobacillus casei Shirota (LcS) e a importância de manter uma alimentação saudável. O LcS é a cepa probiótica exclusiva da Yakult que foi descoberta há mais de 90 anos pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, fundador da empresa. O LcS está presente em todos os leites fermentados da marca comercializados no Brasil e em várias partes do mundo. As minipalestras diárias serão realizadas em sala fechada no estande, com capacidade para 20 participantes por sessão. Ao final, os visitantes poderão degustar o Yakult 40 light ou o Leite Fermentado Yakult.

Quem for ao estande também poderá assistir ao filme ‘Yakult Man: Uma Viagem ao Intestino’, que conta a estória de um menino que não gostava de experimentar alimentos saudáveis. De forma lúdica, ele conhece o personagem Yakult Man e, juntos, fazem uma viagem pelo intestino. Durante essa jornada, o menino aprende a importância de uma alimentação saudável para o bom funcionamento intestinal. No final, ele passa a fazer escolhas mais saudáveis graças à experiência vivida e ao conhecimento adquirido. Também será disponibilizado no estande um tour virtual pela fábrica da Yakult em Lorena, interior de São Paulo, mostrando o processo de produção.

O presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, ressalta que o Festival do Japão tem grande importância, especialmente por acontecer na cidade de São Paulo — que abriga a maior comunidade de japoneses e descendentes do país. “É muito representativo para a Yakult participar novamente desse encontro que enaltece a cultura japonesa. Brasil e Japão mantêm estreitas relações de amizade e respeito, e a presença da Yakult no País há 57 anos reflete essa relação de confiança”, ressalta.

No estande, a Yakult também apresentará toda a linha de produtos fabricados no Brasil. Os destaques serão as três versões de leite fermentado — Leite Fermentado Yakult, Yakult 40 e Yakult 40 light. Além disso, os visitantes poderão adquirir produtos como Sofyl, Yodel, Tonyu, Suco de Maçã Yakult e os suplementos alimentares Taffman-EX e Hiline F.

A Yakult também vai divulgar o tradicional sistema de venda domiciliar, introduzido no Brasil em 1968, logo após a inauguração da primeira fábrica, e que se mantém até hoje. De acordo com o presidente da filial brasileira, os comerciantes autônomos que atuam com os produtos da Yakult são muito importantes para a empresa, tanto no Brasil quanto nos demais países onde esse modelo de comercialização se mantém ao longo de mais de oito décadas. “Essa força de vendas é de fundamental importância para que possamos transmitir o valor científico dos nossos produtos para os clientes”, acentua.

O evento



A 26ª edição do Festival do Japão terá várias atrações, com destaque para a culinária regional tradicional das províncias japonesas, apresentações de shows musicais, atrações culturais, danças típicas, exposições culturais, workshops, ikebana, cerimônia do chá, #FJTAON, Miss Nikkey e o Akibaspace, voltado aos fãs da cultura pop. No espaço especial denominado ‘Furusato Iimono Ten, Expo Japan – O melhor de cada Província’, haverá uma exposição na qual cada província do Japão mostrará o que tem de melhor nos segmentos de alimentos e saquês. O objetivo do festival é preservar e divulgar a cultura japonesa e transmitir suas tradições milenares para as novas gerações, representando as 47 províncias que compõem aquele país.



Serviço: 26º Festival do Japão



Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center – Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – São Paulo/SP



Datas e Horários



Sexta-feira (11/07): 11h às 21h



Sábado (12/07): 9h às 21h



Domingo (13/07): 9h às 18h

