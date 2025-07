Super Cérebro promove Congresso de Neurociência e Educação

Estão abertas as inscrições para o II Super Congresso Internacional de Neurociência e Educação, considerado um dos maiores eventos on-line e gratuitos da área. O evento é totalmente virtual, com tradução simultânea em Libras (Língua Brasileira de Sinais) e será realizado nos dias 22 e 23 de julho de 2025. Para participar, basta realizar a inscrição no site oficial do congresso.



O evento é organizado pela professora Dra. Renata Aguilar, diretora pedagógica do Grupo Super Cérebro, e reúne especialistas do Brasil e do mundo para discutir o tema central “Aprendizagem ao longo da vida: construindo um futuro para todas as gerações”, com a participação de treze palestrantes.

O congresso é voltado a educadores, profissionais da saúde, pesquisadores e entusiastas do assunto e abrange os estudos sobre neurociência e educação em todas as faixas etárias.

Dra. Renata Aguilar destaca que a primeira edição do Super Congresso Internacional de Neurociência e Educação alcançou um grande público de várias regiões do país. “Buscamos levar conhecimento a lugares que jamais imaginávamos. Isso nos mostrou o quanto o diálogo entre ciência e educação é necessário e urgente. Recebemos um retorno positivo de educadores, especialistas e famílias que sentiram-se inspirados e transformados”, declara.

A professora explica que a segunda edição do evento surgiu do desejo de aprofundar essa ponte entre teoria e prática, sempre com o compromisso de transformar a educação brasileira com base em evidências científicas e no desenvolvimento integral das crianças.

Em sua segunda edição, o Super Congresso Internacional de Neurociência e Educação deve explorar temas como inteligência emocional, longevidade, movimento e neuroplasticidade. Além disso, abordará transtornos do neurodesenvolvimento, o papel das famílias e da escola frente aos desafios atuais e também a importância das funções executivas no processo de ensino e aprendizagem.

“Cada palestra foi pensada para trazer exemplos práticos, estratégias aplicáveis e ferramentas que os educadores possam levar diretamente para a sala de aula. Queremos que os profissionais saiam do congresso com ideias reais para transformar suas práticas pedagógicas, baseadas em evidências científicas”, afirma Aguilar.

Estrutura interativa para a segunda edição

A professora revela que, em sua segunda edição, o Congresso Internacional de Neurociência e Educação terá novidades com uma estrutura mais interativa.

“Quando o participante se inscreve e também divulga, recebe bônus, desde e-book e palestras elaboradas diretamente para esse congresso”, destaca.

Formação continuada é principal desafio

Para a diretora pedagógica do Grupo Super Cérebro, a formação continuada dos educadores é um dos principais desafios na implementação de conhecimentos da neurociência na educação básica brasileira.

“Ainda existe uma distância entre a produção científica e a prática em sala de aula. É fundamental que esses conhecimentos cheguem a todos. Acreditamos que a união de todos pode transformar a educação em todas as idades”, revela.

Para mais informações e inscrições, basta acessar o site oficial do evento: https://congresso.supercerebro.com.br/?