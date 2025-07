Dr. Lava Tudo recebe reconhecimento do site “Melhores.com”

A Dr. Lava Tudo anuncia a conquista do título de Melhor Empresa de Limpeza de Sofá e Estofados de 2025, concedido pelo site Melhores.com, plataforma especializada em análise comparativa de serviços no Brasil. A classificação se baseou em três critérios principais: satisfação do consumidor (nota 8,5), eficiência da limpeza (9,5) e rapidez no envio de orçamentos (nota 10).



Entre os aspectos mais mencionados pelos clientes estão o preço competitivo, os descontos em planos de recorrência, a possibilidade de contratação direta no site e agendamento com prazos reduzidos, incluindo disponibilidade para o mesmo dia. A empresa também informa ter ultrapassado a marca de 500 mil atendimentos e oferece até um ano de garantia para determinados serviços.



Segundo Felipe Ataíde, chefe de operações da Dr. Lava Tudo, a equipe recebeu a notícia com satisfação. “Ser reconhecida como a melhor do setor em nível nacional é uma confirmação de que estamos no caminho certo. Esse prêmio é resultado do empenho diário da nossa equipe e da confiança dos nossos clientes, que nos motivam a entregar sempre o melhor”, afirma.



Ele aponta, ainda, que o reconhecimento significa um marco na trajetória da empresa. “Representa o esforço coletivo de uma equipe dedicada, apaixonada pelo que faz, e comprometida em oferecer um serviço que vai além da limpeza”, avalia.



A atuação da empresa ocorre em um setor que vem apresentando um constante crescimento nos últimos anos. De acordo com levantamento realizado pela Business Research Insights, o mercado global de serviços de limpeza pode atingir US$ 130 bilhões até 2033, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) estimada em 6,3%.



Esse cenário reflete uma demanda crescente por soluções profissionais de higienização, impulsionada por fatores como urbanização, mudanças nos hábitos de consumo e maior atenção à saúde nos ambientes domésticos e corporativos.



Ataíde destaca a busca por excelência técnica e pelo compromisso com a experiência do cliente como fatores determinantes para a conquista do prêmio. “Investimos em capacitação constante, tecnologias e processos que buscam priorizar a segurança, a transparência e a comodidade”, diz. “Além disso, nossa presença digital e o conteúdo educativo que produzimos tem como objetivo ajudar a manter um vínculo próximo com o público”, completa.



Segundo ele, os serviços e o atendimento são focados em padrões operacionais bem definidos. “Trabalhamos com protocolos padronizados, produtos de alto desempenho e profissionais treinados para cada tipo de material higienizado”, detalha. “Cada atendimento é acompanhado de perto, com foco em entender as necessidades específicas de cada cliente”.



A estratégia da empresa também combina operação técnica com canais digitais e sistemas de atendimento automatizado. Além da presença nas redes sociais, o uso de conteúdo educativo e campanhas regionais têm contribuído para ampliar o alcance da marca. “Temos investido fortemente em marketing de conteúdo e em canais de atendimento como o WhatsApp e as redes sociais, que nos permitem mais proximidade”, explica o diretor de operações.



A reputação construída também se apoia no engajamento dos próprios consumidores. “Valorizamos muito cada avaliação e cada indicação. Elas têm papel fundamental na construção da nossa credibilidade”, pondera Ataíde.



De acordo com ele, a avaliação positiva em 2025 indica perspectivas de crescimento sustentável para a Dr. Lava Tudo. “Buscamos estar atentos às mudanças no comportamento de consumo e estudar novas frentes que unam cuidado com a casa, saúde e praticidade, sempre com o mesmo nível de consistência”, finaliza.



Para saber mais, basta acessar: https://drlavatudo.com/