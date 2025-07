Viajantes partem de Ilhéus para explorar praias e reservas

Movidos pelo desejo de contato com a natureza, turistas têm deixado o centro histórico de Ilhéus para descobrir as praias e áreas de conservação da região, impulsionando o turismo de lazer e aventura.

Em 2024, a Bahia recebeu mais de 140,7 mil turisas, o que impulsionou a ocupação hoteleira, elevou as receitas de bares e restaurantes e fomentou o desenvolvimento de novos roteiros de ecoturismo e turismo histórico, gerando um forte impacto positivo na economia local.

Os roteiros preferidos incluem a Praia dos Milionários, famosa pela faixa de areia branca e quiosques à beira-mar, e a Reserva Biológica de Una, lar do mico-leão-de-cara-dourada, com trilhas que revelam quedas d’água em cenários de Mata Atlântica. Para quem busca ecoturismo, o Parque Estadual da Serra do Conduru oferece mirantes naturais e trilhas interpretativas.

“Percebemos um aumento na busca por experiências que combinam natureza e cultura”, afirma Luis Fernando, CEO da Ilhéus Passeios. “Estamos ajustando nossos roteiros para incluir tanto o patrimônio histórico quanto as belezas naturais, garantindo segurança e sustentabilidade”.

“Também estamos investindo em parcerias com comunidades locais, visando garantir que os benefícios do turismo sejam compartilhados de forma sustentável”, acrescenta.

Além dos passeios, eventos como o Festival do Chocolate e as Jornadas de Samba do Marcha possuem papel fundamental na atração de público, gerando movimentação cultural e econômica em datas específicas, como o São João e o Réveillon.

Para saber mais, basta acessar: www,ilheuspasseios.com.br

Website: https://ilheuspasseios.com.br/