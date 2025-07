Contador abandona carreira e comemora 10 anos de e-commerce

Em 2016, um contador de Curitiba decidiu deixar uma carreira estável em um escritório de contabilidade para investir em uma startup no setor de vendas on-line. A oportunidade surgiu ao identificar o potencial de expansão do mercado agroindustrial e da construção civil no comércio eletrônico, áreas até então menos exploradas em comparação com segmentos como eletrônicos e vestuário. Quase dez anos depois, o mercado on-line passou por uma grande transformação, e hoje o e-commerce deixou de ser um nicho exclusivo, consolidando-se como uma parte fundamental do cotidiano do brasileiro.

Julivan Arantes da Silva, fundador e idealizador da Paperplast, atuava como contador em uma empresa fabricante de lonas plásticas e percebeu que a burocracia e os elevados impostos aplicados de forma cumulativa nas operações entre fabricante, distribuidor e cliente geravam custos elevados. Ele identificou que esses custos poderiam ser drasticamente reduzidos ao eliminar intermediários e tributos acumulados ao longo do processo.

Cenário brasileiro

Segundo o site Momento Agro do Brasil, o comércio eletrônico brasileiro registrou um crescimento de 50% em seu faturamento em comparação aos níveis pré-pandemia, consolidando seu papel como importante impulsionador da economia nacional. A pesquisa também revelou que o Pix se tornou o método de pagamento mais utilizado nas transações digitais do Brasil, respondendo por mais de 25% das transações, refletindo uma tendência de expansão contínua no cenário do Brasil.

Enfrentando desafios

A empresa sempre adotou o sistema home office, prática que ganhou força durante a pandemia de covid-19. Preparado para essa mudança há quase dez anos, o negócio superou períodos de instabilidade econômica, crescendo até mesmo em momentos de crise: “Uma empresa só prospera quando tem uma visão clara do mercado, aliada a práticas essenciais de gestão, como controle de resultados, estoque e fluxo de caixa”, acredita Julivan, formado em Administração e Ciências Contábeis, e responsável por liderar o setor em que atua.

Prestes a completar dez anos de existência, a empresa visa inovar sua atuação no comércio eletrônico, criando uma estrutura descentralizada e uma rede de parceiros terceirizados que têm sido fundamentais para a redução de custos operacionais e melhoria dos processos logísticos. Em um cenário altamente competitivo no comércio on-line, a empresa se posiciona nos segmentos de lona plástica, tela metálica, tela plástica e tela de sombreamento — insumos essenciais para os setores agrícola e da construção civil.

Início da jornada

Julivan, com experiência em diversas áreas de negócios, identificou a crescente demanda por soluções práticas, rápidas e acessíveis no setor de comércio eletrônico. “Em um ambiente cada vez mais digital e globalizado, percebemos uma lacuna no mercado, especialmente na distribuição e comercialização de produtos que, há dez anos, não eram vistos como viáveis para o comércio on-line, mas que exigem agilidade e redução de custos. Queríamos transformar o comércio eletrônico nos segmentos agroindustrial e da construção civil, tornando-os mais eficientes, acessíveis e com custos operacionais menores para os consumidores”, relata o empresário.

Foi a partir dessa percepção que surgiu a ideia de criar a Paperplast.com.br. “Não queríamos apenas estabelecer uma loja on-line comum; almejávamos construir uma plataforma capaz de integrar tecnologias avançadas, soluções logísticas ágeis e um modelo de negócios descentralizado que reduzissem custos sem comprometer a qualidade do serviço”, lembra Julivan.

Estrutura descentralizada: a base da inovação

A Paperplast.com.br adotou uma abordagem descentralizada em seu modelo de negócios, o que significa que a empresa não depende exclusivamente de uma única operação centralizada para a execução de suas atividades. O atendimento ao cliente é realizado por meio dos canais mais familiarizados pelos consumidores, como e-mail, telefone e, especialmente, WhatsApp. A distribuição é feita com o apoio de parceiros, que armazenam o estoque em depósitos bem organizados, equipados com ferramentas como paleteiras e empilhadeiras, permitindo o endereçamento, despacho e controle dos itens comercializados. Essa estrutura otimiza a logística e reduz o tempo de entrega pela empresa, com processos logísticos menos burocráticos e mais ágeis.

Parcerias terceirizadas: redução de custos e aumento da eficiência

Outro aspecto fundamental para a consolidação da Paperplast.com.br é o seu modelo de parcerias com empresas terceirizadas. “Ao invés de investirmos em infraestrutura pesada e interna para várias funções, como transporte, armazenamento e atendimento ao cliente, optamos por formar parcerias com fornecedores especializados. Essas parcerias permitem à Paperplast reduzir custos fixos, melhorar a qualidade dos serviços e aumentar sua capacidade de adaptação às mudanças no mercado”, avalia o ex-contador.

Julivan complementa: “Ao terceirizarmos a logística e o armazenamento de nossos produtos, a Paperplast pode contar com a expertise de empresas especializadas em distribuição e gestão de estoques, permitindo que nos concentremos em nosso core business: o desenvolvimento de produtos e o relacionamento com nossos clientes”.

O concorrido mercado brasileiro de e-commerce exige adaptação e inovação para empresas que desejam estabelecer sua marca. O consumidor brasileiro tornou-se bem informado e extremamente exigente em quesitos como qualidade, prazo de entrega e preço. Nesse contexto, empresas como a Paperplast, buscaram se adaptar às profundas mudanças na última década, sobrevivendo e mantendo suas operações. Visão estratégica de gestão, aliada à adoção de práticas inovadoras, tem sido fundamental para o desempenho dessas empresas, que continuam a crescer em um mercado desafiador em constante evolução.

Website: https://www.paperplast.com.br/