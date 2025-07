Curso inédito e gratuito forma futuros editores independentes em Curitiba

Estão abertas as inscrições para a segunda turma do curso “Construindo uma Editora do Zero: Programa de Formação em Editoração”, iniciativa gratuita voltada a pessoas interessadas em ingressar no mercado editorial e fundar suas próprias editoras independentes. A ação é realizada com recursos do Fundo Municipal da Cultura de Curitiba e acontecerá presencialmente na Casa da Leitura Miguel de Cervantes, na Praça da Espanha.

O curso é gratuito, não exige experiência prévia e tem como objetivo democratizar o acesso ao conhecimento editorial, impulsionar novos talentos e fomentar o surgimento de editoras independentes — especialmente aquelas comprometidas com a diversidade e a bibliodiversidade.

Ao longo de 30 horas de aulas práticas e técnicas, os participantes serão capacitados para todas as etapas do processo editorial: desde o planejamento e abertura de uma editora até a publicação e distribuição de livros. Os encontros ocorrerão aos sábados, das 10h às 12h30, com início marcado para o dia 9 de agosto de 2025.

“Iniciativas como essa são fundamentais para democratizar a literatura, fortalecer o mercado editorial e dar visibilidade a autores e editoras em crescimento. Com foco em estratégias práticas, a proposta é oferecer ferramentas essenciais para planejar, produzir e distribuir livros de maneira independente, seja para publicar os próprios livros ou criar um espaço para outras vozes”, ressalta Jéssica Iancoski, idealizadora do projeto e presidente da Associação Toma Aí Um Poema (Editora TAUP).

As inscrições são limitadas e podem ser feitas via formulário, disponível do site da editora.

O programa das aulas

O curso está estruturado em três módulos interligados, que cobrem desde os fundamentos da criação de uma editora até as estratégias de distribuição e mercado:

Módulo 1 - Criar e Estruturar uma Editora

Ministrado por Jéssica Iancoski, este módulo explora os passos iniciais para criar e estruturar uma editora independente. Os participantes aprenderão a desenvolver uma estratégia clara e alinhada ao propósito editorial, entender os aspectos legais envolvidos na abertura de uma empresa do setor e elaborar um plano financeiro que garanta a sustentabilidade do negócio. O foco será na construção de um plano de negócios que servirá como base para a fundação da editora.

Módulo 2 - Projetos Editoriais e Produção

Ministrado por Mabelly Venson, editora e parteira de livros, este módulo apresenta uma visão abrangente das funções e departamentos que compõem uma editora, oferecendo uma compreensão detalhada sobre a organização do processo produtivo. Os participantes terão contato com as etapas essenciais da produção editorial, desde a concepção de projetos até a finalização do material, desenvolvendo habilidades práticas para gerenciar e otimizar fluxos de trabalho de uma editora.

Módulo 3 - O Livro Está Pronto, e Agora?

Ministrado por Guilherme Eisfeld, fundador da Editora Comala, este módulo aborda as estratégias e oportunidades que surgem após a finalização de um livro. Os participantes serão guiados no processo de identificar novas possibilidades de mercado, além de conhecer as inovações mais recentes do setor editorial. O objetivo é equipar os participantes com ferramentas para posicionar suas publicações de forma estratégica e maximizar o impacto e alcance de seus livros.

Website: https://taup.top/