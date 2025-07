SiPearl: fechamento final de € 130 milhões da Série A com a Cathay Venture (Taiwan), Fundo EIC e France 2030

A SiPearl, empresa que desenvolve processadores europeus de alto desempenho e eficiência energética para supercomputação e IA, encerrou com sucesso sua Série A de € 130 milhões com uma terceira parcela de € 32 milhões.

Financiada pela União Europeia, a SiPearl foi lançada em janeiro de 2020 sob os auspícios do consórcio European Processor Initiative, com o objetivo de promover o retorno de tecnologias de processadores de alto desempenho e eficiência energética na Europa. Desde então, a empresa cumpriu sua missão ao estabelecer uma equipe de processadores de alto nível com 200 colaboradores na França, Espanha e Itália, além de estabelecer sua própria infraestrutura soberana, com data centers na França, equipados com servidores e emuladores voltados para o design de semicondutores. A SiPearl concluiu a concepção do processador mais complexo já projetado na Europa, o Rhea1. Com 80 núcleos Arm Neoverse V1, o Rhea1 é composto por mais de 61 bilhões de transistores. Há algumas semanas, o Rhea1 foi gravado e entregueàprincipal fundição do mundo, a TSMC, em Taiwan, para o início da fabricação.

O Rhea1 equipará o cluster de CPU do JUPITER, o primeiro supercomputador exascale europeu, de propriedade da EuroHPC JU e operado pelo Jülich Supercomputing Centre (Alemanha). O Rhea1, um elemento fundamental de projetos colaborativos europeus emblemáticos, ajudará a assegurar a soberania tecnológica, a independência e a competitividade da Europa.

O total de rodadas Série A da SiPearl é a maior Série A na indústria europeia de semicondutores fabless. A terceira parcela de seu financiamento conta com o respaldo de dois investidores já estabelecidos, o Fundo EIC e o Estado francês, por meio da French Tech Souveraineté, que integra o programa France 2030, sob a liderança da Secretaria Geral de Investimentos, além de um novo investidor, a renomada empresa taiwanesa de capital privado, Cathay Venture, que realiza seu primeiro aporte no território francês.

Esta última rodada de financiamento da Série A apoia a fase de industrialização do Rhea1. Ela também intensifica os esforços de Pesquisa e Desenvolvimento para a produção de processadores de próxima geração que devem suprir as demandas de supercomputação e novos setores de mercado, como centros de dados, inteligência artificial e empresas, antes do lançamento da Série B em algumas semanas.

