Instituto Aupaba inicia projeto inédito que cria roteiro de turismo regenerativo

Regenerar significa dar uma nova existência, restaurar, mudar para melhor ou reconstituir algo. É exatamente isso o que pretende o Instituto Aupaba com o projeto “Jornada Inovadora de Turismo”, que tem previsão de ser concluído até setembro.



O evento integra esse projeto, criado pelo Instituto Aupaba com o propósito de criar um roteiro inédito de turismo regenerativo das favelas do Rio. O roteiro vai trazer, entre outras coisas, dicas para os turistas como hospedagem, gastronomia, atrações culturais e pontos turísticos.



“Estou muito feliz com essa parceria com o Instituto Aupaba. É uma iniciativa que abre portas e cria oportunidades para empreendedores de diversas áreas nas comunidades. No meu workshop, trago uma proposta de consciência e respeito pela comida e pelo planeta, com receitas de aproveitamento integral dos alimentos, saborosas, nutritivas, de baixo custo e alto valor afetivo. É a força da cozinha de afeto e dos saberes populares transformando realidades”, afirma a chef Regina Tchelly.

Projeto cria roteiro inédito das favelas

No roteiro de turismo regenerativo, o Instituto Aupaba irá informar dados e detalhes dos negócios existentes em cada favela, destacando suas peculiaridades. “Planejamos mapear os pequenos empresários das comunidades, destacando seus talentos e habilidades, seja nas áreas de gastronomia, cultura, arte, artesanato e beleza, entre outras. No roteiro, vamos descobrir talentos e vocações e trazer o perfil de cada favela”, destaca a presidente do Aupaba, Luciana De Lamare.

Para ela, o roteiro de turismo regenerativo das favelas cariocas deverá incrementar negócios nas favelas, com respeito à sustentabilidade, promovendo transformação social. “Mais do que capacitar, queremos fomentar o orgulho local, impulsionar a economia comunitária e promover um turismo que valorize as raízes culturais e a sustentabilidade, criando oportunidades duradouras para os moradores e um legado positivo para toda a cidade”, destaca a presidente do instituto.

Segundo De Lamare, o instituto realizou uma escuta ativa durante dez meses para implementar os cursos e foram pedidos esses temas de empreendedorismo, educação ambiental e inclusão digital. “Nosso projeto é fruto de meses de escuta comunitária. E a ideia é provocar a cultura empreendedora nas comunidades a partir de bons exemplos e do que eles já estão produzindo. Queremos oferecer mentoria de negócios para que possam empreender com visão de sustentabilidade e que possam crescer com educação digital, ampliando seus pequenos negócios e suas rendas”.

Somam-se às intervenções locais, a disponibilização de uma plataforma on-line, com cursos e palestras com mais de 20 vídeos de treinamento sobre temas como empreendedorismo, inglês básico para turismo e práticas ambientais, complementados por cinco publicações didáticas voltadas para educação ambiental, gastronomia sustentável, hospedagem comunitária, inclusão digital e desenvolvimento de negócios.

O Turismo e os ODS

O turismo tem um papel fundamental na implementação da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), pois é uma das maiores indústrias do mundo e tem um grande potencial para gerar empregos, reduzir a pobreza e promover a igualdade social e econômica.

Sobre o Instituto Aupaba

O Instituto Aupaba é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, fundada por membros da sociedade civil que atuam interdisciplinarmente e orientados para um futuro mais próspero, justo e consciente. Sua atuação busca contribuir para tornar o turismo em ferramenta de transformação social e econômica, de forma consciente e responsável, preservando o patrimônio natural e cultural e promovendo ações para o desenvolvimento e a regeneração contínua das comunidades locais.



Serviço: Workshop “Gastronomia sustentável” com a chef Regina Tchelly

Quando: 12/7, sábado, das 09h30 às 13h

Onde: Sindicato dos Metalúrgicos-Rua Ana Nery, 152 - Benfica

Inscrições: https://forms.gle/332EZFGjPtThh5cg7

Informações adicionais: totalmente gratuita, mas com vagas limitadas

Website: https://institutoaupaba.org/