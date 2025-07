Jundiaí recebe o 1º evento do mundo com tatuagens feitas a 140 metros de altura

A Tattoo Week, um dos maiores festivais de tatuagem do mundo, e o estúdio Leo Trad Tattoo promovem, no sábado, 12 de julho, em Jundiaí, o primeiro evento do mundo com tatuagem no ar, a 140 metros de altura. Intitulado Tattoo Air Experience by Tattoo Week & Leo Trad Tattoo, o projeto pretende trazer uma nova experiência de tatuagem.

Será um flash day tattoo, no The One Office Tower, um edifício de 140 metros de altura com heliponto, próximo da Rodovia Anhanguera e com vista para a Rodovia dos Bandeirantes. “Será icônico este flash day ao ar livre a 140 metros de altura, com visão 360 da cidade de Jundiaí”, destaca Leo, tatuador que coordena a Leo Trad Tattoo.

Para Esther Gawendo, CEO da Tattoo Week, a ideia é provocar nas pessoas que fizerem a tattoo, uma nova sensação, que vai unir tattoo, vento no rosto, visão 360 da cidade a 140 metros de altura. “A Tattoo Air Experience traz em sua concepção o que a Tattoo Week sempre defendeu, que é a inovação para levar ao público uma nova experiência, agregando à tatuagem muita emoção”.

Leo informa que a estrutura do evento foi toda planejada por arquitetos e engenheiros para mitigar os efeitos do vento a 140 metros de altura. “Teremos equipe de segurança e todo o evento foi pensado em garantir não só a experiência dos que farão a tatuagem como a segurança deles”, reforça.

No térreo, Tattoo Air Experience oferecerá área kids, tendas para credenciamento, restaurantes e lanchonetes e “tattoo” para crianças. “Soltaremos mil balões azuis e brancos no evento simbolizando a paz”.

São poucas vagas e os interessados em participar deverão comprar ingressos pelo link do Sympla. Inscrições abertas, sendo o ingresso o preço da tatuagem, que varia de R$ 100,00 a R$ 350,00.

Serviço: Tattoo Air Experience by Tattoo Week & Leo Trad Tattoo

Quando: sábado, 12 de julho, das 10h às 18h

Onde: The Onde Office Tower – Jundiaí- SP



Mais informações: link para ingresso

Website: https://tattooweek.com.br/