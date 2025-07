Grupo Gazin lança 5ª Campanha "Pintando o 7" em Apoio à Apae

O Grupo Gazin inicia, neste mês de julho, a 5ª edição consecutiva da campanha Pintando o 7, que visa apoiar a Apae e outras instituições similares em todo o Brasil. Com uma trajetória consolidada como uma das maiores ações sociais do varejo brasileiro, a campanha já alcançou um marco significativo: mais de R$ 10 milhões em doações desde 2021, beneficiando centenas de instituições e impactando milhares de famílias atendidas.

Ao longo de todo o mês de julho, a campanha manterá seu formato solidário: a cada compra acima de R$ 100 nas lojas de varejo do Grupo Gazin ou no site oficial, R$ 7 serão destinados para a Apae local ou, na ausência dessa, para instituições parceiras como Pestalozzi, Cernic ou Afaag. Em cidades sem uma entidade parceira, a doação será redirecionada para a unidade mais próxima que atenda aos critérios da campanha.

"É uma grande alegria ver que a campanha Pintando o 7 cresceu e se tornou parte da cultura do nosso grupo. Já arrecadamos mais de R$ 10 milhões desde o início do projeto. Em 2025, seguimos com a mesma vontade de fazer a diferença e com a expectativa de ir ainda mais longe", afirma Gilmar de Oliveira, presidente do Grupo Gazin.

Gilmar destaca que a campanha vai além do apoio financeiro: "Estamos falando de um impacto direto na vida das pessoas. Sabemos o quanto o trabalho das Apaes e das instituições parceiras é essencial, e compreendemos nossa responsabilidade social onde atuamos".

O presidente da Apae Nacional, Professor Jarbas Feldner de Barros, celebrou mais uma vez a parceria: "Pelo quinto ano consecutivo, somos abraçados por essa campanha, que cresce a cada edição. A contribuição do Grupo Gazin tem feito a diferença para inúmeras unidades da Apae no Brasil, permitindo melhorias estruturais, aquisição de materiais e apoio direto às atividades com os assistidos".

Em 2025, a campanha contará novamente com a geração de conteúdo exclusivo para a TV Gazin e ações em conjunto com as entidades beneficiadas. Edson Oleksyw, gerente de marketing da Gazin, afirma: "A cada ano, buscamos evoluir. Para 2025, ampliamos parcerias regionais, potencializamos o engajamento nas redes sociais e fortalecemos a integração com as equipes das Apaes".

Website: https://pintando7.gazin.com.br/